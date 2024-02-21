Дрони зі штучним інтелектом: у ЗСУ почалися тестові випробування британських БпЛА

Західні розробники дронів зі вбудованим інтелектом вважають, що ці БпЛА зможуть дозволити Україні придушити певні російські позиції.

Окремі українські підрозділи ЗСУ вже розпочали тестування безпілотників із функцією штучного інтелекту, переданих Великою Британією. Про це на брифінгу в Military Media Centre Міністерства оборони України повідомив заступник головнокомандувача ЗСУ, полковник Вадим Сухаревський.

Він підкреслив, що ця технологія залишається складною під час її впровадженні на фронті.

"Такі спроби є, системи є. Я хочу сказати, що це дуже складний процес у плані організації та реалізації в життя — використання цих дронів саме на фронті, у бойовому застосуванні", — підкреслив він.

Однак заступник головкома впевнений у найближчій перспективі розвитку цього напряму.

"Як ми відрізняємо фотографію штучного інтелекту й реальну? За кількістю пальців тощо. Ось якраз ця кількість "пальців" на картинці — той момент, який нам треба втілювати в життя саме на полі бою", — акцентував він.

Нагадаємо, що днями в медіа пройшли повідомлення про те, що Британія працює з країнами, включно зі США, над тим, щоб надати Україні тисячі нових безпілотників зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати російські цілі. Західні військові планувальники, які розробляють цю технологію, вважають, що вона може дозволити Україні придушити певні російські позиції за допомогою безпілотних апаратів.

Інновації дронів для України

Як повідомляв The Washington Post, українські військові ще з літа 2023 року почали тестування FPV-дронів зі штучним інтелектом, які здатні уражати цілі після втрати зв'язку.

На початку осені Міноборони України інформувало, що до експлуатації в ЗСУ був допущений один із таких безпілотників — Saker Scout. Фахівці уточнили, що завдяки новітній оптиці система цього дрона може самостійно розпізнавати й фіксувати координати техніки ворога, навіть замаскованої.

Пізніше оборонне відомство допустило до експлуатації в ЗСУ ще один український безпілотник, оснащений штучним інтелектом і автоматичним режимом польоту — SkyKnight 2.

Також Україна отримає французькі дрони-камікадзе для перевірки в бою, повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Нагадаємо, 14 лютого відбулася 19 зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Міністр оборони Рустем Умєров заявив про старт роботи Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, до якої долучилися вже 15 країн.

Українські бойові частини роблять успіхи в радіоборотьбі з дронами. Лише із 17 до 19 лютого силам морської піхоти територіальної оборони й окремого батальйону "Птахи Мадяра" вдалося знайти 83 ворожі дрони та 57 із них знешкодити.