Рекорд використання FPV-дронів: в Авдіївці розрахунок ЗСУ запускав до 40 БПЛА за добу

Рекордна інтенсивність боїв також здійснювала рекордне навантаження на підрозділи ЗСУ. Інтенсивний бій вимагав кращого забезпечення та логістики.

Важка оборона Авдіївки відзначилася рекордним використанням дронів-камікадзе: бійці запускали до 40 ударних дронів. Про це розповів сайт Defense Express із посиланням на командира підрозділу аеророзвідки Terra 3-ї штурмової бригади Миколу Волохова з позивним "Абдула".

"З позитивного — поставили особистий рекорд зі знищення ворожої живої сили і броньованої техніки за добу. Неймовірну кількість піхоти знищили", — каже командир.

У листопаді 2023 року розрахунок за день міг випустити до 15 FPV-дронів. В Авдіївці ж у деякі дні кількість використання дронів камікадзе зростало до 40 одиниць.

Така кількість підвищує вимоги до логістики, транспорту та часу підготовки дронів і набоїв до них.

"Це накладає свої обмеження на логістику, підвищує вимоги до вільного місця у транспорті, щоб це все туди принаймні довезти, змінюється підхід до обладнання позицій — їх потрібно більш ретельно готувати", — зазначає Волохов.

Раніше підрозділ виконував завдання за допомогою пікапів, то на Авдіївському напрямку безпека бійців та виконання операцій вимагала броньованої техніки. Також зросло навантаження на операторів під час нічних вильотів дронів. Були залучені подвійні розрахунки зі збільшеним боєзапасом, більшою кількістю дронів. Ворог сконцентрував на плацдармі артилерію, спецпризначенців, авіацію, а також РЕБ.

При цьому підрозділ, який раніше тримав фронт на Бахмутському напрямку, для оборони Авдіївки був оснащений набагато краще, але все одно дуже потерпав передусім від роботи ворожих засобів РЕБ.

"Тому потрібно стільки бортів, щоб при втраті одного, двох, трьох — неважливо скільки — група виконувала бойові завдання і могла всю ніч уражати ворожі укріпрайони, ворожу техніку, ворожу піхоту, не даючи їм можливості відпочити й щоб вони чинили менше тиску на нашу піхоту", — зауважує Волохов.

Як повідомлялося раніше, в районі Роботиного ЗСУ змогли вибити окупантів з позиції, яку ті захопили напередодні, і не в останню чергу завдяки FPV-дронам. "Артилерія у відмінній взаємодії з піхотою та FPV-дрони творять дива та повністю контролюють обстановку", — каже лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алекс".