Росія не запускає "Шахеди" зі швидкістю 400 км/год: Ігнат пояснив, чому це невигідно (відео)

Дрон-камікадзе Shahed-238 за своїми тактико-технічними характеристиками схожий на ракету, пояснив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Повітряні сили ЗСУ жодного разу не помічали, щоб російські війська запускали по Україні дрони-камікадзе зі швидкістю 400 км/год. Подібна модель безпілотника, наприклад, Shahed-238, стає схожою на ракету, але несе менше вибухівки. Про спостереження за російськими повітряними атаками речник Повітряного командування Юрій Ігнат розповів у ефірі порталу "Ми — Україна".

Ігнат заявив, що "Шахеди", якими росіяни атакують українців, рухаються зі швидкістю 100 км/год. Російське командування намагається "експериментувати" з реактивними дронами, які могли б мати вищу швидкість. Однак подібні пристрої "не раціональні". На сьогодні жодного разу не відстежували дрон-камікадзе, який би мав швидкість 400 км/год, наголосив речник Повітряних сил.

На думку військового, реактивні дрони нераціональні з двох міркувань. По-перше, у такому випадку зменшується вага вибухівки, яку може нести пристрій. По-друге, він стає дорожчим. Завдяки таким вдосконаленням БПЛА перетворюється на ракету.

"Те, що противник буде експериментувати, робити реактивні двигуни, наскільки це буде раціонально вже проговорювали. Фактично збільшиться вартість і зменшиться бойова частина, він фактично стає ракетою", — заявив Ігнат.

Обстріли України — що відомо про Shahed-238

Зазначимо, у грудні 2023 року іранські ЗМІ показали кадри з дроном-камікадзе Shahed-238. Пристрій мав реактивний двигун та виготовлявся у трьох різних версіях, які відрізнялись методами наведення. Варіанти наведення на ціль: інерціальна система та GPS, інфрачервона/оптична та радіолокаційна. Фюзеляж пофарбували у чорний колір, щоб БПЛА був менш помітний для локаторів. Швидкість руху реактивного "Шахеда" — 400-600 км/год.

У січні 2024 року експерти порталу Defense Express зауважили, що РФ дійсно могла отримати від Ірану невелику кількість реактивних дронів-камікадзе. Також пояснили, чим вони небезпечні: для збиття знадобиться використовувати не кулемети мобільних груп, а більш серйозну зброю.

Військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко перелічив, які недоліки може мати Shahed-238. На його думку, пристрій має меншу дальність та є більш помітним для засобів ППО. Однак, не дивлячись на ці недоліки, дрони можуть виконувати певні завдання на полі бою. Наприклад, вони можуть прориватись через мобільні групи ЗСУ, виснажувати сили ППО і бити по об'єктах, діючи разом з крилатими ракетами.

Нагадуємо, 18 січня фахівець зі зв'язку та радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів Фокусу про збиття реактивного дрона, який ніс такий же заряд вибухівки, як Shahed-136. На його думку, модифіковану партію оновлених пристроїв Іран дійсно надіслав в Росію.