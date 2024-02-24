У Пентагоні б'ють на сполох: американський військовий ШІ відстає від розробок Китаю

Військові, які відповідають за технології для армії США, вважають, що Конгрес не виділяє достатньо коштів на розвиток військового ШІ.

Відділ штучного інтелекту (ШІ) Міністерства оборони США ослаблений через відсутність асигнувань з боку Конгресу. Таку думку висловив директор відділу Крейг Мартелл, передає Defense news.

За словами Крейга Мартелла, невизначеність у фінансуванні військових ШІ-технологій завдає шкоди ініціативам у сфері розвитку та навчання, а також проєктам, спрямованим на розвиток ШІ та віртуальної інфраструктури, яка робить ШІ-моделі придатними для використання військовими.

На думку Мартелла, проблеми з виділенням бюджету для технологічних розробок можуть мати неприємні наслідки на тлі чипової війни США і Китаю, яка стосується безпосередньо і нейромереж, а також програмно-апаратних пристроїв, здатних забезпечити військовим перевагу на полі бою.

Однак Міністерство оборони вже запросило 1,8 млрд доларів США на ШІ-розробки в оборонній сфері у 2024 фінансовому році. Міністерство займається сотнями проєктів, пов'язаних із ШІ, зокрема деякими великими системами озброєнь, такими як Joint Light Tactical Vehicle і безпілотний літальний апарат MQ-9.

Державний і приватний сектори дедалі більше цікавляться штучним інтелектом та іншими можливостями розпізнавання образів, а цифрова конкуренція з Китаєм набирає обертів. Проєкт Міністерства оборони "Об'єднане загальнодоменне командування і контроль" також залежить від досягнень Відділу ШІ Міністерства оборони США в галузі обробки даних і аналітики.

Раніше ми повідомляли про те, що в українських дронах буде штучний інтелект. Німецька компанія Helsing, з якою було підписано договір, розробляє програмне забезпечення та інтегрує штучний інтелект в оборонні технології.