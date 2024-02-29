Стелс-дрон Sky Hawk зробили ще більш невидимим: до чого готується армія Китаю

Відомо, що модернізована версія Sky Hawk має підвищені непомітність та витривалість, вона зможе працювати у одній "зграї" з безпілотниками WJ-700.

Китайський військовий безпілотник Sky Hawk пройде випробування на відкритому повітрі незабаром після того, як буде модернізовано деякі з його основних параметрів. Дрон відіграватиме важливу роль у розвідувальних і ударних місіях, передає ECNS, посилаючись на сюжет Центрального телебачення Китаю.

Відомо, що модернізована версія Sky Hawk має підвищену непомітність та витривалість. Його конструкція "літаюче крило" дає безліч переваг, наприклад, непомітність для радарів противника, поліпшені аеродинамічні характеристики, що забезпечують більшу дальність польоту.

Безпілотники конфігурації "літаюче крило" часто застосовуються в розвідці, нападі, дозаправці в повітрі, радіоелектронній боротьбі та інших важливих завданнях. Але керувати такими дронами непросто через відсутність вертикального крила та інших звичайних рулів. Тому інженерам доводиться вигадувати інші способи керування польотом, використовуючи, наприклад, роздільні гальмівні рулі, диференціальну тягу і складне програмне забезпечення. Саме тому дрони з літаючим крилом вважаються передовими літальними апаратами, можливості розроблення яких мають тільки країни з передовими авіаційними та аерокосмічними технологіями, сказав експерт.

Sky Hawk розробив Науково-дослідний інститут № 3 Китайської корпорації аерокосмічної науки і промисловості (CASIC), Він оснащений стелс-технологією і позиціонується як БПЛА з високими показниками автономності. Застосовується для ведення розвідки і спостереження. Апарат працює на базі додатків штучного інтелекту, а тому здатний виконувати зліт, політ і посадку без контролю і допомоги людей.

Свій перший політ безпілотник Sky Hawk здійснив у листопаді 2017 року, після чого головний інженер Ма Хунчжун і його команда продовжили оптимізацію і відпрацювання характеристик дрона. Відомо також, що безпілотник-невидимка може працювати або незалежно, або в складі рою дронів разом із моделями WJ-700.

Крім Sky Hawk, Китай також публічно продемонстрував свої безпілотники з літаючим крилом — GJ-11 і малопомітні ударні дрони CH-7.

Раніше ми повідомляли про те, що Китай допомагає Росії у виробництві дронів "Орлан-10". Хакери з'ясували, що Росія використовує фірми-прокладки, щоб купувати західне обладнання для виробництва військової продукції. Майже всі такі компанії не потрапляють під санкції.

Писали також, що український дрон-бомбардувальник Hummel отримав схвалення військових. Безпілотник розроблений учасниками програми Brave1, затверджений Міноборони і направлений на кодифікацію. Розробники працюють над удосконаленням і новими моделями.