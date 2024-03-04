Хакери ГУР зламали сервери Міноборони РФ: які секрети здобули і що загрожує окупантам
Отримана інформація розкриває документообіг всередині російського міністерства, його структуру та всіх осіб, причетних до роботи у внутрішній системі документообігу.
Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України зламали сервери Міністерства оборони Росії. Про це повідомляє офіційний телеграм-канал відомства.
ГУР МО України успішно провело спеціальну кібероперацію проти військового міністерства РФ. У результаті DDoS-атаки українські кіберрозвідники отримали доступ до серверів відомства.
Проникнувши до системи, українські розвідники отримали доступ до програмного забезпечення російських військових, призначеного для шифрування та захисту даних, що перебувають у використанні МО РФ. Також до рук хакерів потрапив великий масив секретних документів Міноборони РФ, пов'язаних з повномасштабним вторгнення в Україну.
Для вивчення та аналізу доступно безліч документів: це звіти, доповіді, розпорядження та накази, які циркулювали між понад 2000 структурних підрозділів Міноборони РФ. Інформація, яку отримали розвідники, робить можливим встановлення внутрішньої структури російського військового відомства, його підрозділів та відгалужень.
У результаті аналізу здобутої інформації були ідентифіковані усі особи, які використовували програмне забезпечення для електронного документообігу під назвою "Бюрократъ". Зокрема це генерали, керівники структурних одиниць МО Росії, а також залучений до роботи з документами інший персонал: фахівці, помічники та заступники посадових осіб міністерства.
Як приклад отриманих даних ГУР МО України називає масив службової документації заступника міністра оборони РФ Тимура Вадимовича Іванова. Розвідники натякають, що деякі дії Іванова або пов’язані з ним події допомогли успішно реалізувати цю хакерську атаку та вилучення даних.
Метою роботи у кіберпросторі РФ Головне управління розвідки Міністерства оборони України називає перешкоджання роботі російських військових посадовців та припинення діяльності силових органів російської держави, спрямованої на війну проти українського народу.
Нагадуємо, що у січні український рух спротиву "Атеш" спільно з Ukrainian Hacker Group зламали базу даних військових РФ. Хакери здобули гігабайти даних про державні контракти та особисті дані військових покупців.