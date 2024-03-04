США стравили компанії Китаю одна з одною: через санкції чипів на всіх не вистачає

Китайські технологічні гіганти закрили доступ до графічних процесорів Nvidia, тож тепер дрібніші компанії втратили можливість розвивати свої ШІ-моделі.

Китай намагається допомогти своїм стартапам, які працюють у галузі штучного інтелекту (ШІ), тому що обчислювальних потужностей на всіх розробників не вистачає. Виною всьому — санкції США проти технологічного сектора Піднебесної, передає The Financial Times.

Місцева влада зобов'язалася надати "комп'ютерні ваучери" для субсидування стартапів у сфері ШІ. Йдеться про компанії, які стикаються зі зростанням витрат на центри обробки даних (ЦОД) і з проблемою закупівель найважливіших чипів для ШІ-рішень, розроблених західними країнами. Ваучери зазвичай коштуватимуть від 140 тис. до 280 тис. доларів США. Їх можна використовувати, щоб отримати тимчасовий доступ до обчислювальних потужностей ЦОД для навчання і запуску великих мовних моделей (ВММ), які розуміють і генерують природну мову та інший контент для виконання широкого спектра завдань.

Інсайдери галузі заявили, що такий крок з надання допомоги ШІ-стартапам було зроблено після того, як китайські компанії, що надають послуги хмарних обчислень, розірвали контракти з китайськими ж контрагентами, оскільки посилення санкцій США спонукало їх закрити доступ до своїх графічних процесорів. Так вчинили Alibaba, Tencent і ByteDance, обмеживши оренду графічних процесорів Nvidia і зарезервувавши більшу частину ШІ-чипів за собою та важливими клієнтами.

За останні два роки США посилили доступ Китаю до найважливіших ШІ-чипів, що спонукало компанії накопичувати запаси, перепрофілювати ігрові чипи Nvidia або купувати пристрої на чорному ринку, нагадало видання. Так, Alibaba Cloud передала більшу частину передових графічних процесорів серед своїх бізнес-підрозділів, оскільки для компанії придбання високопродуктивних чипів стало важким завданням.

На думку аналітиків, субсидії допоможуть розв'язати проблему частково, оскільки за допомогою ваучера можна подолати ціновий бар'єр, але він не допоможе в умовах браку ресурсів. Джерело повідомило The Financial Times, що Пекін незабаром розгорне програму субсидування компаній, що використовують вітчизняні чипи, щоб продемонструвати вигоду від відмови від західних технологій.

Китай також створює альтернативу ЦОД і хмарним сервісам великих технологічних компаній. За останній рік було створено мережу державних дата-центрів і онлайн-платформ, де компанії, що займаються ШІ, можуть орендувати обчислювальні потужності. Один урядовий чиновник сказав, що ваучери знизять обчислювальні витрати компаній приблизно на 40-50%, якщо вони виберуть державні ЦОД.

Пекін схвалив щонайменше 40 програм ВММ для публічного використання, тож регулювальні органи змушені прискорити впровадження ШІ-технологій, роблячи для цього все можливе.

Раніше ми писали про те, що Індія вирвалася в лідери експортерів чипів у передові країни, обігнавши Китай. Аналітики зазначають, що з 2021 по 2023 роки частка індійського експорту до США зросла з 2,51% до 7,65%, а до Великої Британії — з 4,79% до 10% за той самий період.