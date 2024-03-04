РФ отримала американські чипи і БПЛА: у WSJ пояснили, як Москва налагодила торгівлю

Протягом перших десяти місяців 2023 року Росія імпортувала товарів подвійного призначення з усього світу на 8,8 млрд доларів, що на 10% менше за досанкційний період, розповіли журналісти.

Росія почала частіше отримувати безпілотні літальні апарати та комп'ютерні чипи американського виробництва з Китаю. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Видання зазначило, що це відбувається через торговельні шляхи Центральної Азії, через які РФ може отримувати товари подвійного використання. Журналісти зауважили, що товари часто походять з Китаю, де вони можуть вироблятися великими американськими компаніями, що стверджують, що нібито їхні товари імпортуються до Росії без дозволу.

"Центральноазійський торговельний шлях особливо важливий, оскільки він забезпечує високу концентрацію товарів західного виробництва в Росію. Це ключовий шлях для мікроелектроніки, автомобільних запчастин, предметів розкоші — предметів, які використовуються як на полі бою в Україні, так і для особистого споживання", — сказала аналітикиня вашингтонської дослідницької фірми C4ADS Наталі Сімпсон.

Через які країни РФ отримує товари подвійного призначення

Натомість США та союзники ведуть список товарів подвійного призначення, на які поширюються санкції. Зокрема, комп’ютерні мікросхеми, маршрутизатори, кулькові підшипники, що використовуються в танках. З лютого 2022 року різко зріс китайський експорт товарів подвійного призначення до Казахстану і Киргизстану. Багато товарів потім було відправлено до РФ.

Крім цього, РФ отримає товари через ОАЕ, Туреччину, Китай. Журналісти наголосили, що у 2023 році Казахстан придбав у Китаю дрони на 5,9 млн доларів та експортував до Росії продукції на 2,7 млн доларів. У 2022 році Росія отримала чипи із США та ЄС на мільйони доларів через Казахстан, Киргизстан та Вірменію.

За перші десять місяців 2023 року РФ імпортувала товарів подвійного призначення з усього світу на 8,8 мільярда доларів, що лише на 10% менше за досанкційний період.

Співпраця РФ та Китаю

У Китаї заявили, що Росія є важливим торговельним партнером.

"Китай завжди розсудливо і відповідально ставиться до експорту товарів військового призначення та дотримується відповідних законів і правил, коли справа доходить до експортного контролю товарів подвійного призначення", — йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Китаю.

У 2023 році подвоїлася до 200 млрд доларів двостороння торгівля між двома країнами. Китай продає російським оборонним компаніям комп’ютерні мікросхеми, деталі для реактивних винищувачів та технології постановки перешкод.

Нагадаємо, 20 лютого у ЗМІ повідомили, що санкції США проти Росії впливають на торговельні відносити між Москвою та Анкарою. Зокрема, американський тиск на компанії, що співпрацювали з Росією, спричинив сповільнення та порушення низки платежів.

19 лютого очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що 13 санкційний пакет ЄС про РФ містить обмеження російських спроможностей у сфері БПЛА. З її слів, важливо надалі посилювати санкції.