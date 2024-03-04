Підриває техніку і мінує поля: як український наземний дрон VEPR рятує солдатів ЗСУ

Одного разу VEPR витягнув з поля бою автомобіль Mitsubishi L200, яку обстріляли ЗС РФ, разом із пораненими українськими військовими.

Наземний радіокерований комплекс VEPR активно застосовується ЗСУ на фронті. Про те, що вміє цей броньований наземний дрон, розповів керівник проєкту Андрій розповів українському сайту DEV.

Андрій каже, що дрони VEPR використовувалися ЗСУ в боях під Авдіївкою, Бахмутом, у Запорізькій області. Військові дуже зацікавлені в такому броньованому помічнику, який здатний евакуювати поранених з поля бою, доставляти боєприпаси, встановлювати мінні загородження, шукати проходи по мінних полях або мінувати поля, підривати об'єкти або ворожу техніку, залишаючись неушкодженим. Так, одного разу безпілотник врятував кількох бійців, які перебували в машині Mitsubishi L200, яку обстріляли ЗС РФ. Дрон евакуював автомобіль разом із пораненими.

Характеристики наземного дрона VEPR

Пристрій класифікується як наземний радіокерований комплекс (НРК). Він повністю броньований, з цієї причини його вага становить 300 кг. Броня захищає дрон від куль 7,62 і 5,45 калібрів. Безпілотник оснащений гусеничним рушієм, тому бездоріжжя не боїться і розвиває швидкість 5,5 км/год. Акумулятора вистачає на 4 год безперервної роботи. Керувати ним досить легко, як за допомогою пульта (на відстані 1,4 км), так і за допомогою стаціонарної антени (на відстані до 4 км). Ба більше, керувати VEPR можна через БПЛА. Для цього на літаючий безпілотник прикріплюють спеціальний ретранслятор. У підсумку, можна збільшити дистанцію між дронами до 10 км.

Дрон VEPR виконує евакуацію пораненого Фото: dev.ua

Спочатку пристрій замислювався як колісна мішень для тренування снайперів. Але пізніше його переробили в платформу на гусеничному ходу і оснастили радіокерованою мішенню. Результати стрільби можна було побачити на пульті управління. Після того як ЗС РФ вторглися на територію України, пристрій знову модифікували і тепер використовують у найрізноманітніших цілях, а не тільки для відточування снайперських навичок.

Задавши основні координати, до 20 точок, можна запрограмувати дрон на мінування поля і самостійне повернення на базу. Орієнтується VEPR на місцевості завдяки системі навігації GPS. При цьому, зазначає Андрій, заглушити дрон за допомогою РЕБ непросто, оскільки він працює на досить рідкісних частотах.

Ціна НРК VEPR у базовій комплектації становить від 600 000 грн. Якщо безпілотник отримує додаткове корисне навантаження, цінник зростає.

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