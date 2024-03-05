Мільйона не вистачить: ЗСУ показали, скільки дронів витрачається за один штурм під Авдіївкою

Внаслідок одного бою українські військові вивели з ладу 18 окупантів, більшість з них загинули від вибухів БПЛА.

Президент Володимир Зеленський та уряд обіцяють, що у 2024 році в Україні зроблять мільйон безпілотних літальних апаратів для військових. Батальйон безпілотних систем 3-ї окремої штурмової бригади Збройних сил доводить, що цього буде мало, показавши відеозапис штурму біля села Орлівка поблизу міста Авдіївка Донецької області.

Екіпаж під назвою "Анубіс" коригувала бійців ЗСУ, які відбили наступ групи російської піхоти на лісосмугу. Оператори використали як мінімум 15 FPV-дронів, атакуючи окупантів спочатку у бліндажі, потім в окопах і посеред поля, коли ворожі бійці почали відступати. В результаті захисники України уразили майже цілий взвод ЗС РФ: 15 росіян загинули та ще 3 отримали поранення.

Військові зазначили: на доволі короткому відео зафіксовані не всі влучання дронів-камікадзе, адже насправді штурм тривав близько двох годин, у обороні були залучені оператори кількох батальйонів 3 ОШБ, а також суміжних підрозділів з інших бригад ЗСУ. Можна помітити, що не всі БПЛА досягли цілей, деякі вибухнули при ударі об землю або зачепившись за гілки дерев.

"Це лише один штурм, одна група кац*пів, повітряний бій за одну посадку. Помножте це на довжину фронту на час та коефіцієнт втрати дронів (хай навіть 0,3). Вистачить мільйона на рік? Відповідь на наш погляд очевидна — ні!" — зазначила пресслужба.

У січні боєць ЗСУ Ігор Луценко повідомив, що армії потрібно мінімум 2-3 мільйони дронів на рік. Бойові дії зараз дуже інтенсивні, тому таких засобів витрачається дуже багато, і одного мільйона вистачить для утримання позицій, але не для просування вперед і деокупації територій.

Наприкінці лютого заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр заявила, що до кінця року в Україні можуть виготовити 2 млн дронів, але різних типів, не тільки FPV. За її словами, тільки за два місяці вдалося зібрати близько 200 000 БПЛА.

А 4 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про виділення 40 млрд грн на придбання БПЛА. Він зазначив, що українські підприємства готові виробляти понад 1 млн безпілотників на рік.