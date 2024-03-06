"У 90% не працює": командир ЗСУ розкрив, як продавці РЕБ дурять військових і що треба брати

Придбання навіть якісного засобу РЕБ не захистить бійців від усіх російських дронів, але збільшить шанси на виживання. Недобросовісні ж виробники постачають комплекси з неякісних складників і не перевіряють їх перед відправленням, стверджує Олександр Карпюк.

Багато українських військових підрозділів потребують окопних систем радіоелектронної боротьби з російськими дронами та купують в інтернеті засоби кустарного виробництва, отримуючи через це багато проблем. Командир роти ударних безпілотників молодший сержант Олександр Карпюк (Серж Марко) в соціальній мережі Facebook застеріг від необачних закупівель і порадив, як краще вчинити для захисту позицій від безпілотників.

Велика потреба в засобах РЕБ породила в Україні "гаражне виробництво" сумнівних виробів, які продаються у Facebook і на інших інтернет-майданчиках. Військовий стверджує, що переважна більшість із них ніяк не захищають від російських БПЛА, проте не заважає недобросовісним виробникам розповідати про чудову роботу їхніх виробів.

"На жаль, це в 90% обман. І воно не працює", — зазначив Олександр Карпюк.

Звичайно, є й дрібні виробництва, які створюють ефективні пристрої та постачають їх підрозділам ЗСУ. Здебільшого це засоби, вироблені для конкретної мети й придушення саме тих частот, на яких працюють дрони російських загарбників на конкретній ділянці фронту. Таких компаній мало, і вони не займаються торгівлею у Facebook: виробництво цілком залучене під конкретні запити підрозділів, які виконує іноді місяцями через нестачу складників.

Олександр Карпюк розповів про типові методи роботи недоброчесних виробників РЕБ. Іноді вони копіюють відомий, але теж не найефективніший, засіб Kvertus Ad Counter FPV та створюють репліки з неякісних складників. Системи РЕБ не тестують на реальних російських FPV-дронах, із якими вони мають боротися:

"Здебільшого беруть звичайний FPV на 915 частоті, яку вже мало хто навіть із наших на фронті використовують, налаштовують так, щоб із якогось азимута дійсно відвалювався канал керування, і потім демонструють це як доказ того, що воно працює", — розповідає Олександр.

Також виробники з інтернету не тестують компоненти на відповідність заявленим характеристикам і навіть не мають для цього обладнання. З урахуванням того, що китайські деталі навіть із одної партії мають досить великі розбіжності в характеристиках, то різні вироби з такого виробництва матимуть різні параметри.

Як захистится від FPV на фронті

Олександр Карпюк дає бійцям ЗСУ детальну покрокову інструкцію, як визначити потрібний засіб РЕБ і як його відшукати.

Піти до підрозділу РЕБ бойової частини та поспілкуватися з фахівцями; Узяти в них частоти, на яких працює противник на конкретній ділянці. Розбіжність може буде дуже сильна, наприклад, в одному місці можуть працювати дрони на частоті 530 Гц, на 700 Гц і 2.4 ГГц, але не в діапазоні 900 Гц, для якого необачно придбали засіб РЕБ. Узяти в підрозділу РЕБ координати підприємств, із якими вони працюють, і замовити в нього виріб на конкретних частотах росіян. Якщо таких виробників немає, то є компанії на зразок Kvertus, які можуть створити робочий виріб, що створює перешкоди в декількох діапазонах; Придбаний засіб принести в підрозділ РЕБ на перевірку; Домовитися з підрозділом РЕБ про координацію: вони знатимуть, що за місцем працює придбаний виріб, і зможуть повідомити про небезпеку та потребу в його використанні.

Як відбувається взаємодія з підрозділом РЕБ

Підрозділ радіоелектронної боротьби налагоджує роботу обладнання, завдання якого — забити відеоканал російських дронів. Для цього треба детектувати виліт безпілотників, зчитати частоти, на яких вони працюють, і подати свій сигнал на приймач ворожого дрона у вигляді іншого відео чи білого шуму. У випадку координації з бійцями на місцях підрозділ РЕБ повідомляє їх про наближення дронів і про потрібні частоти.

Від того, наскільки швидко підрозділ РЕБ триангулюють дрон (визначають положення), увімкнуть придушення сигналу та попередять бійців у окопах про частоти, залежить успіх протидії ударним безпілотникам. Це комплексна робота, яку сам собою не замінить придбаний пристрій РЕБ.

"Якщо держава постачатиме неробочий РЕБ чи броніки, які вбивають спину, але не захищають бійців, то це зрада. А якщо зробили десь у гаражі таке та купили за волонтерські збори — то повага таким людям, дивіться, які молодці, купа репостів", — підсумовує Олександр Карпюк.

Військовий зазначає, що процес захисту за допомогою РЕБ змінюється та потребує відповідних змін обладнання. Обидві сторони змінюють частоти дронів, тож наявний пристрій захисту іноді треба відправляти виробникам для внесення змін, щоб мати можливість створювати перешкоди на інших частотах.

Інша проблема самостійного неконтрольованого та неузгодженого вживання засобів РЕБ — ускладнення роботи власних безпілотників ЗСУ. Раніше Олександр Карпюк казав, що подібне може завдавати гіршої шкоди, ніж робота РЕБ росіян.