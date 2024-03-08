Росіяни застосовують антидронові групи під час піхотних штурмів: як їх знищують ЗСУ

Російські окупанти ефективно використали портативний засіб РЕБ проти українського дрона, але це не допомогло їм вберегти від знищення двох військових та самого пристрою.

Під час проведення піхотних штурмів російські окупанти почали застосовувати антидронові групи з мобільними засобами радіоелектронної боротьби, проте їх все ж вдається знищити тими самими безпілотниками. Відео з таким випадком оприлюднила рота ударних безпілотних літальних апаратів 47 окремої механізованої бригади "Магура" Збройних сил України у власному Telegram-каналі.

На відео показано, як оператори дронів бригади помітили штурмову групу росіян та знищили одного з них. Після першого ураження дрон, який знімав події, був "заглушений" мобільною ворожою групою РЕБ, котра була неподалік. Дрон втратив канал управління, але продовжував знімати та передавати відео.

Українські бійці виявили мобільну антидронову групу росіян, яка заглушила безпілотник та намагалася марно його збити стрілковою зброєю. Група складалася з одного окупанта з мобільним засобом РЕБ у рюкзаку за спиною та трьох військових зі зброєю, котрі збивають БПЛА.

Автори публікації розповідають, що зазвичай подібні групи пересуваються на "китайських машинах для гольфу" та оперативно перекривають українські безпілотники на ділянці фронту за потреби. Але раніше пілоти дронів роти ударних БПЛА 47 ОМБр спалили їм цю машину, тож означена група пересувалася пішки.

Російській військовий, оснащений пересувним засобом РЕБ, павербанком та дробовиком проти дронів Фото: Скриншот

У результаті атаки цієї мобільної групи українським FPV-дроном, яку можна бачити на відео, троє росіян втекли, але був знищений антидронщик разом з засобом РЕБ. Всього у відрізку цієї операції, який попав на відео, було знищено двоє росіян та засіб РЕБ, який загрожував українським дронам на ділянці.

Нагадуємо, минулого року стало відомо про використання російськими агресорами нових портативних засобів РЕБ "Гарпія", які носяться у рюкзаку на спині. Втім, військовослужбовець і фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" знайшов у неї критичний недолік. Він каже, що це зовсім не нова російська розробка, а китайський комплекс, який придбати в інтернеті. Антени таких пристроїв дуже швидко ламаються.

У 2024 році помічене активне використання росіянами на фронті гольф-карів для переміщення на фронті. Окупанти використовують нестачу у ЗСУ снарядів та пересуваються у легких транспортних засобах замість броньованих машин.