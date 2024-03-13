Російський засіб РЕБ "Ангус-Антидрон": антидронова рушниця стала більш потужною

Російський виробник час від часу модернізує антидронову рушницю для відповідності частотам українських дронів. Раніше вже повідомлялося про подібні модифікації.

Російський розробник, науково-виробниче об'єднання "Кайсант", модифікував антидронову рушницю "Аргус-Антидрон" для придушення частот українських дронів. Про це розповідає російська інформаційна агенція "РИА Новости".

Модернізований пристрій "Ангус-Антидрон" вже був випробуваний у бойових діях та використовується російськими окупантами в Україні. Як каже директорка підприємства з розвитку Олена Баландіна, кількість діапазонів виявлення БПЛА збільшили з трьох до шести. Зараз рушниця працює в діапазоні 900-5800 МГц.

Серійне виробництво покращених рушниць вже налагоджене, вони вже постачаються російським військам в Україні. За словами директорки, підприємство виробляє сотні одиниць цієї антидронової зброї та має намір розширити виробництво.

Втім, російські системи РЕБ не зажди демонструють ту ефективність, про яку розповідають їхні виробники. Нагадаємо, нещодавно з'ясувалося, що російський засіб РЕБ "Волнорез" виявився неробочим. Це відомі по багатьох фотографіях "гриби", які російські військові встановлювали на свою військову техніку. Про незадовільний захист від цих пристроїв повідомляли самі ж російські окупанти у Telegram-каналах.

Український військовий та експерт з радіозв'язку Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш" розповів про "слабкі місця" системи РЕБ "Волнорез". За його словами, система має суттєві прорахунки у своїй конструкції. Вона має провал у вертикальній діаграмі, який здається невеликим, але в реальності формує величезне незахищене поле. "Такий Купол можна сміливо атакувати, повернувши антени на дронах горизонтально. Можна вважати, що його немає", — каже Бескрестнов.

Інший засіб РЕБ, "Тритон", є небезпечним для самих окупантів. Рюкзаки з комплексами для боротьби із дронами можуть шкодити здоров'ю носіїв через опромінення голови. Окрім того, його конструкція не дозволяє працювати із зазначеною потужністю у 30 Вт в активному режимі більше за 20 хвилин, оскільки система має властивості підвищення температури під час роботи, а це одразу призводить до зменшення потужності й радіуса дії пристрою.