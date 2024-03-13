У РФ поліпшать самоприцілювальні снаряди: знаходитимуть замасковану бронетехніку

Російські інженери запевняють, що їхній пристрій зможе розпізнати бронетехніку, що перебуває на будь-якій поверхні, а також працюватиме в умовах активно-пасивних перешкод.

Російське Науково-виробниче об'єднання (НВО) "Импульс" заявило про створення пристрою, що координує систему прицілювання, застосовувану в конструкції артилерійських і реактивних снарядів, пише інформаційне агентство ТАСС.

Ця система відповідатиме за виявлення бронетехніки. Варто зазначити, що розробка перебуває на рівні патенту.

Російські інженери зазначили, що координатор (або детектор) наземних цілей буде не тільки ідентифікувати їх, а й давати команду атакувати. Вони вважають, що координатор можна буде інтегрувати в будь-яку систему самоприцілювальних ракет.

У патентній документації йдеться про те, що детектор буде здатний "обчислити" бронетехніку, яка перебуває на будь-якій поверхні — водній, сніговій, крижаній, вкритій травою, лісом тощо. Вони підкреслюють, що навіть якщо поверхня матиме високі відбивні властивості, пристрій все одно впорається із завданням. Також координатор зможе працювати в умовах активно-пасивних перешкод.

ТАСС повідомляє, що в НВО вже провели тестування прототипу пристрою, і дійшли висновку, що він справляється з виявленням цілей, які перебувають на таких підстильних поверхнях, як сніг і висока трава.

Раніше ми писали про те, що в Криму придумали новий снаряд для ЗС РФ, який підриває і виводить з ладу радіоелектроніку. Інженери заявили, що нова бойова частина може бити по літаках і вертольотах на стоянках, зенітних і оперативно-тактичних ракетних комплексах.

Також повідомляли, що лазерну зброю DragonFire запустять у серійне виробництво. Компанії MBDA, Leonardo і QinetiQ розробляють лазерні системи ППО для боротьби із загрозами на суходолі та на морі.