Надшвидкі дрони Kratos BQM-177A отримають штучний інтелект Hivemind AI: які це дасть переваги

Штучний інтелект зробить автономну поведінку дрона більш розумною. Надшвидкий безпілотник, оснащений засобами РЕБ, стане ще важчою ціллю.

Безпілотні літаки Kratos BQM-177A отримають штучний інтелект Hivemind AI, який покращить здатність до автономного пілотування та командної роботи. Про це повідомляє сайт Defense Mirror

Американська компанія NAVAIR вибрала Shield AI, компанію оборонних технологій, яка розробляє пілотний проєкт на основі штучного інтелекту, для інтеграції ШІ у дрон Kratos BQM-177A, що забезпечить йому розширену автономність.

Пілот Hivemind AI, за словами компанії, створений для автономних операцій у середовищах високого ризику. Штучний інтелект усуває залежність від віддалених операторів або GPS. Він продемонстрував свою ефективність на різних платформах дронів. Shield AI порівнює функціональність свого інструмента з автономними системами в безпілотних автомобілях.

"Я також радий побачити, що наш пілот зі штучним інтелектом зробить із Kratos BQM-177 — дивовижним літаком. Kratos була чудовим партнером у розгортанні нашого пілота ШІ на реактивних літаках", — каже Брендон Ценг, президент/співзасновник Shield AI, інженер-механік та колишній військовослужбовець ВМС США.

Розробка Shield AI для військово-морського контракту передбачає використання спеціалізованої архітектури штучного інтелекту з використанням методик, спрямованих на вдосконалення тактики співпраці між декількома оснащеними датчиками або зброєю безпілотними літальними апаратами. Це вже восьма модель літака, яка використовує Hivemind та технології Shield AI.

Нагадаємо, дрони BQM-177A розвивають швидкість 1225 км/год та імітують поведінку протикорабельних ракет. Безпілотник оснащений засобами радіоелектронної боротьби та е дуже важкою ціллю для ППО. БПЛА може літати лише у 2 м над землею та 3 м над водою. Безпілотник має у своєму розпорядженні внутрішні та зовнішні датчики для оцінки близькості, ідентифікації "свій-чужий", систему активного радіочастотного посилення, засоби радіоелектронної боротьби тощо. BQM-177A був створений на базі літака Kratos BQM-167X і оснащений вбудованим турбореактивним двигуном MicroTurbo TR-60-5+.