Майже цілий: на Вінниччині знайшли уламки Shahed, який не здетонував (фото)

За даними Вінницького обласного главку поліції, за 17-18 березня правоохоронці отримали повідомлення про уламки чотирьох дронів, фрагменти яких розлетілися в радіусі 200 метрів від місця падіння. При цьому один із дронів уцілів під час падіння.

У Вінницькій області було виявлено уламки безпілотників, а також один практично неушкоджений іранський ударний дрон типу Shahed, який запустили Збройні сили Росії 17-18 березня. Про це у вівторок, 19 березня, повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Вінницькій області.

Як зазначили в главку, 17-18 березня поліцейські отримали чотири повідомлення про виявлення уламків ударних дронів на території Вінницького, Гайсинського та Жмеринського районів області. Один із БПЛА не здетонував.

"Один із виявлених дронів, якого знайшли в лісі, був у не детонованому стані. Уламки трьох "шахедів", які розлетілися в радіусі 200 м від місця падіння, знайшли в полях", — розповіли в поліції.

Фото: Національна поліція

Ворожий дрон упав у зеленій зоні, тому ніхто не постраждав і обійшлося без руйнувань.

Фото: Національна поліція Фото: Національна поліція

"Поліцейські вибухотехніки обстежили місця падіння безпілотників. Після документування подій частини дронів будуть вилучені та знищені", — йдеться в повідомленні ГУНП у Вінницькій області.

Фото: Національна поліція

Масований удар "шахедами" 17-18 березня

Увечері 17 лютого Збройні сили Російської Федерації атакували територію України дронами Shahed. Крім того, зафіксували пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією РФ у Харківській та Сумській областях. За інформацією Повітряних сил, у ніч на 18 березня 2024 року противник атакував Харківщину п'ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 і Сумщину двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Також було запущено 22 ударні БПЛА типу Shahed.

Нагадаємо, 17 березня ЗС РФ обстріляли Миколаїв. За попередньою інформацією, по місту вдарили балістичними ракетами "Іскандер-М", які російські окупанти запустили з боку Євпаторії. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що російська армія ракети випускала з того самого місця, звідки й обстріляла Одесу 15 березня.