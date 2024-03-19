Ударний дрон зможе розпадатися на дрібні БПЛА та трощити ППО ворога: придумали в Китаї

Модульний безпілотник здатний розділитися на 2, 3 та навіть 6 субдронів, утворивши так рій для протистояння ППО противника.

Китайські вчені з Нанкінського університету аеронавтики й астронавтики (Китай) заявили про розробку дрона нового типу — він складається з декількох модулів, завдяки чому здатний розділятися в польоті на дрібніші незалежні безпілотники. Така система БПЛА може миттєво захопити повітряний простір противника та збити з пантелику системи захисту від дронів і протиповітряної оборони, пише SCMP.

Дрон може миттєво розділитися на 2, 3 або навіть 6 менших дронів. У результаті виходить цілий рій БПЛА. Кожен субдрон має одну лопать, завдяки чому ширяє в повітрі, як насіння клена. Дослідники стверджують, що такі пристрої годяться для розвідки, спостереження та навіть атак.

Дослідники зазначають, що дрони, працюючи спільно, здатні літати швидше й долати більші відстані, ніж окремо. Але навіть після відокремлення від групи дрон зберігав ефективність польоту більш ніж на 40% вищу, ніж у традиційних невеликих БПЛА.

Щоб домогтися ще більшої ефективності, команда вирішила спроєктувати літальні апарати за тим же принципом, що й насіння клена. Унікальна структура насіння, що включає крилату сім'ядолю, яка обертається навколо нього, забезпечує підйомну силу та дає змогу йому ширяти й навіть підніматися на певну висоту у вітряну погоду. Дрони, на створенн яких надихнуло кленове насіння, можна буде використовувати в майбутніх війнах, особливо в ситуаціях, коли необхідно застосувати цілий рій БПЛА. Однак завдання полягає в тому, щоб забезпечити ефективність польоту на великі відстані.

З цією метою розробники провели випробування в аеродинамічній трубі та зрештою знайшли форму лопаті, яка забезпечила б ефективність комбінованого й одиночного польоту. Під час льотних тестів комбінований безпілотник і окремі дрони показали себе дуже стійко.

Однак максимальну швидкість польоту комбінованого дрона, що розділяється, не можна було порівнювати з деякими військовими БПЛА. Хоча на це можна заплющити очі, оскільки роль комбінованого дрона полягає в проникненні в повітряний простір противника, поділі на субдрони й утворенні рою, здатного протистояти системам ППО завдяки великій чисельності.

Дослідники вважають, що один солдат зможе нести безліч модулів, що дасть змогу збирати різні типи безпілотників із різною кількістю субдронів для виконання місій. Це дасть Народно-визвольній армії Китаю тактичну перевагу над противниками, впевнені вони.

Раніше ми писали про те, що гіперзвуковий дрон Talon-A знову випробують і спробують його приземлити. Під час тестових польотів дрон Talon-A розвинув швидкість, близьку до гіперзвукової, але не приземлився, а впав у Тихий океан.