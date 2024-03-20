Дрони від держави: офіцер ЗСУ розповів про постачання на фронт і яких БПЛА не вистачає

Держава дійсно збільшила постачання дронів до ЗСУ, але отримати їх можуть не всі. Надходження деяких типів безпілотників збільшилося в рази, однак деяких гостро не вистачає.

На початку 2024 року держава надає FPV-дрони досвідченим військовим підрозділам, покращилася ситуація з БПЛА дальнього радіуса дії, але все ще не вистачає розвідувальних безпілотників. Про це розповів лейтенант Збройних сил України з позивним "Алекс" у своєму Telegaram-каналі "Офіцер".

Військовий поділився враженнями з фронту про те, як змінилася ситуація на полі бою, коли держава почала приділяти більше уваги постачанню дронів. За його словами, держава дійсно почала постачати дрони, але дає їх лише результативним у їх використанні частинам. На думку офіцера, це пов’язано з принципом доцільного використання ресурсів.

"Кажу лише те, що бачив у військах, а бачив я таке: держава дійсно дає FPV-дрони, поки лише досвідченим і результативним РУБАКам, хлопці знають про що я кажу. Так, щоб отримати ці дрони потрібно довести, що ти профі та що можеш на своїй дільниці ефективно їх використовувати", — зазначає "Алекс" (РУБпАК — рота ударних безпілотних авіаційних комплексів).

Лейтенант ЗСУ каже, що ті частини, які отримають дрони від держави, уже можуть збільшити кількість запусків дронів-камікадзе на день у 4-5 разів порівняно з початком року. Щоправда, треба враховувати й постачання від волонтерів.

Очевидним він вважає покращення ситуації з БПЛА дальньої дії. Атаки на об’єкти в Росії, які останнім часом можна бачити ледь не щодня, свідчать про нарощування виробництва.

"Тепер майже кожен ранок ще кращий, бо або бачимо НПЗ, що палає в Росії, або скарги росіян. Стабільно запускаємо по декілька десятків на день аналоги ворожих "шахедів" і це ми тільки вийшли на більш-менш стабільне виробництво, далі нарощуватимемо з кожним днем. Тому запалає ще краще", — розповідає військовий.

Проте державне постачання дронів має й недоліки. За словами "Алекса", росіяни опинилися далеко по переду в застосуванні безпілотних літаків типу "крило". Він акцентував увагу на таких моделях окупантів як "Орлан" і Zala.

"Ми маємо з адекватних лише "Лелеку", масовість якої у військах під великим питанням, коли "орлани" в росіян — розхідний матеріал і є в різних варіаціях", — каже лейтенант.

"Весільні мавіки", тобто квадрокоптери з камерами для спостереження та ведення розвідки, за словами військового, забезпечують виключно волонтери або військовослужбовці за власні кошти. Це з тим, що такі дрони, як він каже, здійснюють левову частину розвідки та коригування вогню. Їхнє застосування разом із дронами-бомбардувальниками дозволяє відбивати по кілька штурмів російських окупантів за день.

Загальну ситуацію лейтенант ЗСУ "Алекс" оцінює як "непоганий заділ" для подальшого розвитку. Він наголошує на розвитку наукової складової у виробництві дронів і наявність нових перспективних моделей.

Наведена думка в основному збігається зі словами іншого військового. Нагадаємо, на початку травня Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних літальних апаратів "Ахіллес" 92, теж розповів про зміни в держаному забезпеченні дронами. Проте він вважає помилковою тактику постачання лише в успішні частини. На думку комбата, це заважає отримати навички та здобути успіх іншим підрозділам.