ЗСУ створили "щит", що виявляє та знищує 77% російських дронів FPV: росіяни підтверджують

Комплексний захист радіоелектронної розвідки та боротьби дозволяє знешкодити більшість російських дронів-камікадзе. Система вдосконалюється та розповсюджується на інші ділянки фронту.

Збройні сили України у Херсонській області, на лівому березі Дніпра, біля села Кринки, створили систему захисту від російських безпілотників, яка виявляє та знищує близько 77% з них. Про це розповів у своєму Telegram-каналі командир 414 окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

Комбат не розповів про технічні подробиці створеного "щита", проте сказав, що підрозділ працює над збільшенням відсотка придушених дронів за допомогою засобів РЕБ, хоча стопроцентний результат.

Повідомлення "Мадяра" Фото: Telegram

Роберт Бровді розповів, що "вся смуга фронту має бути у короткі терміни закрита сотнями екіпажів радіоелектронної розвідки". Це потрібно для організації ефективної взаємодії систем з метою знищення дронів перевіреними на практиці методами. Також він зауважив, що батальйон "Птахи Мадяра" вже навчив 162 операторів РЕР з 81 військового підрозділу ЗСУ та забезпечив їх комплексами РЕР, які будуть працювати на різних ділянках фронту.

"Все обладнання побудоване у майстерні Птахів Мадяра зі складників, придбаних за Народні кошти", — каже "Мадяр".

Ефективність систем радіоелектронної розвідки та боротьби підтвердили російські окупанти. Як доказ своїх слів "Мадяр" наводить повідомлення в Telegram російського блогера Володимира Романова ("Romanov Лайт").

"На напрямку є дуже багато FPV-дронів "Судний день", проте ефективність від них наближається до нуля. Причина в тому, що ці дрони вже тривалий час штампуються для роботи на одній частоті.

Противник вже давно цю частоту виявив та забезпечив практично весь ЛБС як на ділянці, так і на інших напрямках відповідним РЕБом. Як результат — переважна більшість дронів, що запускаються нашими операторами, не досягає цілей", — йдеться у повідомленні.

Бровді також розповів що "414 ОБУБАС переходить в режим посилених збірки комплексів РЕР "Кулібін" і навчання операторів з заявлених підрозділів ЗСУ". Роберт Бровді запросив військових робити заявки на комплекси та навчання.

Ефективно боротися з дронами та користуватися ними підрозділу "Птахи Мадяра" допомагає хитрість. Нещодавно Роберт Бровбі поділився відео та розповіддю, як вдалося вполювати занадто жадібного російського окупанта.