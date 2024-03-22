Росіяни застосовують на фронті БПЛА "Пчелка": несе ретранслятор та скидає FPV-дрони (відео)

Здатність переносити інші безпілотники, наявність ретранслятора та двигун внутрішнього згоряння дозволяють збільшити дальність використання FPV-дронів.

Російські окупанти використовують безпілотний літальний апарат "Пчелка" в Україні у зоні бойових дій біля Бахмута. Про це повідомляє російський Telegram-канал "ZаДроны".

Згідно з повідомленням, безпілотник може нести менші FPV-дрони та слугувати платформою їхнього запуску у повітря. Також він має ретранслятор, який підсилює сигнал між дроном та оператором, що дозволяє випускати їх на більші відстані порівняно з пуском з поверхні.

Безпілотник має гібридну конструкцію, яка поєднує планер та квадрокоптер. Це означає можливість вертикального зльоту та приземлення. У польоті він може пересуватися за принципом літака. Дрон оснащений двигуном внутрішнього згоряння що може спростити відновлення його рухомості у польових умовах за відсутності електромережі.

Telegram-канал "Русский инженер" додає, що насправді російські військові використовують БПЛА доволі давно, але дані про нього з’явилися лише зараз через підтвердження української сторони, яка вже помітила БПЛА на фронті.

Нещодавно повідомлялося, що російські розвідувальні дрони SuperCam полюють на Starlink, Patriot та іншу військову техніку в тилу ЗСУ. ЗС РФ використовують менш помітні дрони, які дозволяють краще вести розвідку в українському тилу. До того ж вони мають нові засоби пошуку у радіодіапазоні. Російські безпілотні літальні апарати SuperCam прийшли на зміну більш помітним дронам та отримали краще обладнання для пошуку техніки та засобів зв’язку Збройних сил України, через це почастішали випадки ураження української техніки далеко від лінії фронту.

Також росіяни почали використовувати на фронті дрони з оптоволоконним кабелем, якій неможливо "глушити" засобами РЕБ. Він здатний передавати високоякісне зображення від камери до оператора, але має деякі обмеження, пов'язані з пересуванням, а також підвищений ризик втрати. Військові збройних сил України знайшли FPV-дрон з котушкою тонкого дроту загальною довжиною 10 км, кінець якого розмотувався у повітрі.