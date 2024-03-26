Російські дрони обходять РЕБ та мають нові боєприпаси: що знайшли військові ЗСУ (відео)

Нові антени, динамічна зміна частоти у низькому діапазоні та нові боєприпаси отримали російські дрони-камікадзе на фронті. Українські військові показали знахідки та розповіли, чим вони небезпечні.

Військові Збройних сил України знайшли російські дрони-камікадзе або їхні частини, котрі свідчать, що окупанти знижують частоти керування дронами та використовують нові боєприпаси. Про це розповів український військовий та експерт з радіозв’язку Сергій Бескрестнов з позивним "Флеш".

На фото можна побачити квадрокоптер, знайдений 24 березня, з антеною у формі витягнутої горизонтальної петлі. За словами експерта, така форма антени свідчить про використання діапазону частот 430-600 МГц та можливість їхньої зміни під час виконання FPV-дроном завдання.

"Продовжуючи тему виходу супротивника вниз за частотами. Сьогодні прилетіло ЦЕ. Щось на 430-600 МГц. Форма антени у вигляді петлі говорить про ППРЧ, що працює на широкій ділянці діапазону", — розповів Бескрестнов.

Російській FPV-дрон з антеною у формі петлі Фото: Telegram

Як розповідає Вікіпедія, ППРЧ — псевдовипадкове перелаштування робочої частоти, передавання сигналу зі швидкою псевдовипадковою зміною робочої частоти. Пристрій періодично стрибкоподібно змінює частоту за алгоритмом, відомим на стороні приймача та передавача. Це захищає від виявлення та радіоелектронних перешкод, які в іншому випадку можуть заглушити сигнал.

Інша знахідка, яку показав Сергій Бескрестнов, є боєприпасом вагою близько 3 кг. За його словами, такий боєприпас ніс той самий безпілотник зі змінними низькими частотами. Бойова частина має кілька детонаторів і є небезпечною, навіть якщо не вибухнула одразу.

Заряд FPV-дрону, що не вибухнув Фото: Telegram

"Російський виріб з попереднього посту ніс на собі інший, з БЧ вагою 3 кг. Усередині кілька детонаторів. Будьте обережні", — каже Бескрестнов.

25 вересня він також опублікував відео українських військових з іншого напрямку, які знайшли та оглянули цей боєприпас та ще один схожий. У ньому бійці розповіли про самі боєприпаси та детонатор, з яким вони застосовуються.

Детонатор має фотоелемент, всередині містить три друкованих плати та оснащений перемикачем для зведення. Його корпус надрукований на 3D-принтері, він накручується на боєприпас різьбою.

Відео демонструє один менший боєприпас у чорному корпусі, якій автори відео раніше не зустрічали під час бойових дій. Інший боєприпас — такий самий, як той, що кріпився на FPV-дрон. Тип боєприпасу поки не встановлений, бійці мають підозру, що йдеться про кумулятивну бойову частину. Він також має фотоелемент, корпус боєприпасу виготовлений з плексигласу. Військові просять тих, хто стикався з подібними боєприпасами, поділитися інформацією.

Кумулятивний боєприпас формує тонкий спрямований струмінь вибухової речовини. Він призначений для пробивання броні військової техніки.

Раніше повідомлялося, що російські військові навчилися перемикати частоти FPV-дронів прямо у польоті, щоб запобігти впливу українських засобів РЕБ. Прошивка дронів під назвою ELRS дозволяє змінити частоту керування БПЛА у польоті за допомогою пульта. При цьому антени на пульті мають відповідати діапазонам частот, які використовуватимуться.

Українські військові теж вміють змінювати частоту дронів, щоб обійти російську РЕБ. Про це розповів Фокусу ветеран АТО та російсько-української війни Євген Дикий. Він каже, що українці навчили дрони переходити з однієї частоти на іншу, якщо БПЛА глушить російська система РЕБ. За й ого словами чим далі, тим більше навіть дешевих FPV-дронів оснащуються подібними системами.