Росіяни знайшли новий український дрон: що всередині і яка це може бути модель (фото)

Дрон створений з пластикових труб, обшивки для човнів та пластикових пляшок, проте експерт вважає конструкцію ефективною.

Російські окупанти знайшли цікаву невідому модель українського дрона. Канадський фізик та експерт з безпілотників DanierlR проаналізував його конструкцію у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Він розповідає, що зламана опора двигуна вказує на те, що він працював, коли цей дрон розбився. Зліва також видно рейку, яка використовувалася для утримання боєприпасів.

Двигун знайденого українського дрона Фото: Telegram

Фото підтверджує, що це двигун DLE 170, який важить близько 4,1 кг та має потужність 17,5 кінських сил. Витрата пального становить близько 0,12 літра на хвилину (або 8,5 хвилин на літр) на повній швидкості.

Ймовірний мотор дрона DLE 170 Фото: Telegram

В авіамоделях вже давно використовують пластикові пляшки як паливні баки. Але цей бак має цікаву багатокамерну конструкцію: одна пляшка розірвалася, але решта все ще містять пальне. Якщо в пляшці 4 літри пального, то максимальний час польоту становить близько 2 годин, тобто 200 км. (У коментарях зазначають, що ймовірніше пляшки місткість становить 5 літрів).

Модульний паливний бак з пластикових пляшок Фото: Telegram

Боєприпас встановлюється на рейці під носом літака. Для безпеки є сервопривід позаду. Невідомо, для чого призначена доволі товста помаранчева труба.

Сервопривод та носова частина дрону Фото: Telegram

Інші подібні безпілотники мали фіксоване шасі, але цей має на місці шасі клини. Можливо, вони призначені для запуску з транспортного засобу, що рухається, або з платформи.

Нижня частина дрону та злітні клини Фото: Telegram

Фюзеляж являє собою просту тонкостінну пластикову трубу діаметром приблизно 150 мм. Залишки правого крила попали під фюзеляж, що дещо ускладнює справи визначення причини аварії.

Пластикова труба в основі фюзеляжу Фото: Telegram

Конструкція крила дуже цікава. Лонжерони — дві алюмінієві трубки, а також кілька дерев'яних стрингерів. Пінопластові вставки підтримують форму передньої крайки крила. Цікава деталь: задні крайки ребер крила слугують шарнірами для елеронів.

Конструкція крила дрона Фото: Telegram

Крила мають дерев'яні ребра та вкриті термоусадковою пластиковою плівкою, подібною до тієї, що використовується для утеплення човнів. Ця плівка забезпечить значну частину міцності крила. Також видно датчик для вимірювання швидкості польоту та ще один датчик, можливо, цифрова частина попереднього.

Крило дрона Фото: Telegram

Загалом літак має ефективний, простий, але класичний дизайн. Очевидно, що він має бути дешевим та простим у виготовленні у великій кількості. Як працює навігація поки невідома, але, можливо, він має камеру та антени.

Місця для камер та антен Фото: Telegram

Експерт припускає, що Україна використовує дрони для завдання ударів по об'єктах протиповітряної оборони або нафтосховищах. У нього виникає питання, як був збитий цей безпілотник. Пального достатньо, двигун працював, слідів кульових отворів немає. Однак навколо багато ліній електропередач та стовпів. Можливо, праве крило зачепило стовп або дріт.

Загальне фото дрона Фото: Telegram

Український Telegram-канал In Factum зазначає, що на оригінальному відео росіян (у повідомленні, містить ненормативну лексику) йдеться про український дрон "Горгона". Нібито його призначення — виявляти російські засоби ППО. Канал стверджує, що його вартість — близько 20 тисячі доларів США.

Носова частина дрону "Горгона" Фото: Telegram

Раніше Фокус розповідав про українські повітряні безпілотники, якими Україна атакує територію РФ. Повідомлялося, що український виробник дронів Miltech Group виставляє на продаж БПЛА OWA — Gorgon (Горгона). Його дальність польоту, корисне навантаження і робочий невідомі. У "Горгони" є гвинт у задній частині фюзеляжу, класифікують як "оперативно-тактичний" дрон.