У Франції виготовлять 400 розвідувальних дронів для України: БПЛА Delair вже на фронті

Частину безпілотників доставлять протягом весни цього року, деякі надійдуть пізніше. Дрони компанії Delair відомі в Україні з 2016 року.

Французька компанія Delair отримала контракт на постачання в Україну 400 розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Про це повідомляє видання L’usine Nouvelle.

Зокрема, компанія виробляє безпілотники DT26 із розмахом крил 3,3 м та вагою 16 кг, а також модель UX11 типу "крило", яка має розмір 1,1 м і важить лише 1,5 кг. БПЛА були розроблені для цивільного використання, але тепер, за словами видання, сотнями використовуються на полі бою в Україні. Саме вони й були замовлені нещодавно.

Також перша модель безпілотника компанії, DT18, вже давно працює в Україні. Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) замовила кілька примірників у 2016 році для моніторингу кордону з Росією.

"Наші дрони відомі в Україні з того часу і зарекомендували себе в плані стійкості до електромагнітних перешкод. Наша продукція надійна в радіоелектронній боротьбі", — розповідає Бастьєн Манчіні, генеральний директор компанії.

У повідомленні видання від початку березня йдеться про замовлення партії 100 безпілотників, оснащених вибуховими зарядами, які мають бути доставлені в Україну до цього літа, а також 100 додаткових БПЛА для спостереження, які мають бути доставлені протягом року. Повідомляється, що компанія Delair вже поставила в Україну 150 дронів.

"Протягом року ми втричі збільшили обсяги виробництва DT26 … П’ять років тому ми досягли 80% нашого обороту в цивільному секторі та 20% у військовому секторі. Сьогодні співвідношення повністю зворотне", — каже Бастьєн Манчіні.

Delair, добре відома у французькій індустрії професійних безпілотників з моменту її створення у 2011 році, має 100 співробітників та базується в Лабежі, на півдні Тулузи у Франції. Ще рік тому її персонал становив 30 працівників, компанія почала швидко зростати на тлі оборонних замовлень. Delair має можливість швидко виконувати замовлення завдяки постійному запасу своїх БПЛА вартістю у кілька мільйонів євро.

Серед російських розвідувальних дронів велику небезпеку для України несуть БПЛА Supercam. Раніше повідомлялося, що російські окупанти стали часто використовувати дрони Supercam для розвідки в Одеській області. Безпілотник Supercam S350 здатний вести розвідку на відстані до 100 км.