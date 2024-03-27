Обдурити росіян: українські волонтери створюють макети терміналів Starlink для ЗСУ

Муляжі терміналів Starlink та різної військової техніки покликані змусити російських окупантів даремно витрачати снаряди.

Організація українських волонтерів "Обманки для фронту Apate" (Рівне) створює різні макети для потреб Збройних сил України. Непоганим попитом користуються термінали супутникового оператора Starlink, які покликані обдурити російську армію, щоб ті даремно витратили свої снаряди, передає Dev.

Основними матеріалами для виготовлення макетів слугують дерево, метал, пластик. Такі макети хороші тим, що не змінюють форму, щоб не відбувалося, на відміну від надувних. Волонтери кажуть, що такі макети мають бути в кожної бригади ЗСУ. Це допоможе маскувати справжню техніку, обманювати противника, змушуючи його даремно витрачати снаряди, випускаючи їх по хибних цілях. Крім того, "обманки" допомагають виявити точне місце розташування сил ворога.

Крім терміналів Starlink, попитом користуються макети мінометів калібру 82 мм і 120 мм, радари Sentinel американського виробництва. Що стосується "тарілок" Starlink, то ЗСУ замовляють як білі, так і камуфльовані "обманки". Усі макети в точності повторюють оригінали — схожість військові оцінюють у 90-100%.

Українські волонтери з інших міст теж створюють муляжі. Наприклад, інженери з компанії "Темерланд" змогли сконструювати "клон" танка Leopard. За основу було взято автомобіль Ford. Фахівці заявили, що працюють над рухомою версією макета, який змусить окупантів витратити чимало снарядів і часу на його знищення. А експерти із Закарпаття для ЗСУ виготовили "обманки" у вигляді гармати Д-20 (проєкт обійшовся всього в 20 000 грн), а також муляж "Стуги". Наступна мета — макет танка.

Раніше ми писали про те, що ЗМІ дізналися, хто купує супутникові термінали Starlink на чорному ринку. За інформацією журналістів, підпільна торгівля американськими терміналами виникла в країнах, де є проблеми зі зв'язком і затребуваний високошвидкісний Інтернет. Йдеться, зокрема, про держави, керовані тоталітарними режимами.