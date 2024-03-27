У РФ збили "розумний" аеростат для бомардування міст: звинувачують ЗСУ, але є нюанси (фото)
Повітряна куля запрограмована скинути бомбу, якщо опиниться над одним з обраних населених пунктів у Росії, запевняють окупанти. Але її могли запустити й самі росіяни.
На території Росії вперше збили безпілотну повітряну кулю з автономною системою управління і вибуховою бойовою частиною. Уламки апарату показав і проаналізував російський Telegram-канал "Разработчик БПЛА".
За словами росіян, до повітряної кулі підвісили баласт із пляшки, контейнер з електронікою для управління, модулем навігації GPS, коробку із супутниковим трекером SPOT Trace і бомбу з двох труб, вибухівки та зі шматками сталевих прутів як елементів ураження. Система постійно відстежує координати під час польоту, а в контролері запрограмовані координати російських міст.
Щойно куля опиняється над одним із зазначених населених пунктів, то скидає бойову частину, перепалюючи нитки, подаючи електричний струм на шматки дроту. Разом із нею вниз летить датчик у протиударному кейсі, щоб творці аеростата могли простежити, куди росіяни віднесуть уламки.
Автор каналу натякає, що повітряну кулю запустили саме Сили оборони України. Як він запевняє, бойова частина стандартна, їх використовують українські дрони-камікадзе і бомбардувальники. Сам же аеростат зовні та за принципом роботи нагадує нешкідливі метеозонди, щоб його було складніше ідентифікувати і збити.
Український військовий, експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним "Флеш" на своєму каналі в Telegram розкритикував версію російських аналітиків:
"На мою думку, це якась дичина. Я запускав і маячки в небо на зондах, і відеокамери з трекерами. Ти ніколи не можеш передбачити куди полетить така куля. Навіть якщо аналізувати вітер внизу, то зверху зовсім інша історія. Це як стріляти з рушниці в нікуди".
Водночас видання Defence Express припускає, що російські війська могли самі запустити аеростат-бомбардувальник, а потім випадково збити його "дружнім вогнем". Аналітики нагадали, що 2023 року ЗС РФ час від часу відправляли в небо над Україною повітряні кулі з радіолокаційними кутовими відбивачами. Імовірно, їх запускали для виявлення або провокації систем протиповітряної оборони ЗСУ.
Defence Express додало, що в арсеналі російської армії є кілька видів аеростатів різного призначення. Наприклад, Ау-23 з кутовими відбивачами для тренування ППО, а також АН-С1 і ВАЛ-120, здатні підіймати невеликі авіаційні бомби.
Нещодавно стало відомо, що ЗСУ застосовують аеростати Aerobavovna, здатні перебувати в повітрі тижнями. Вони слугують ретрансляторами для українських дронів-камікадзе, даючи їм змогу атакувати позиції окупантів на більшій відстані.