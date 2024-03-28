Захистить українців і викосить росіян: як працює новый бойовий модуль Wolly з ШІ (відео)

Система дозволяє бійцю керувати кулеметом, знаходячись в укритті на відстані 100 метрів. Він працює автономно до 130 годин, а "розумна" система дозволяє краще влучати.

Українській виробник ТОВ "ДевДроїд" представив портативний дистанційно керований бойовий кулеметний модуль Wolly, який військові вже випробували у бойовиєх умовах. З його характеристиками компанія знайомить на власному каналі в YouTube.

В описі йдеться, що модуль Wolly призначений для ураження неброньованих та незахищених цілей — техніки та живої сили. Також він може вести спостереження за полем бою. Бойовий модуль призначений для встановлення на опорних пунктах, блокпостах, пунктах спостереження, вогневих позиціях, також його легко транспортувати.

Wolly озброєний кулеметом калібру 7.62 мм, здатним уражати цілі на відстані до 1000 метрів. При цьому оператор кулемета може находитися у безпечному місці на відстані до 100 м та не піддавати загрозі власне життя. Керується модуль за допомогою планшета та геймпада.

Wolly автоматично здійснює балістичний розрахунок пострілів, що підвищує точність на великій дистанції. Він здатний автономно працювати до 130 годин. Вага пристрою лише у 30 кг дозволяє легко транспортувати його та швидко встановлювати на іншій позиції. Кулеметний модуль встановлений на триногу, яка дозволяє ставити його на поверхні.

На офіційному сайті виробника зазначається, що Wolly створений з урахуванням досвіду використання бойового модуля ТГП. У порівнянні з ним новинка має зменшену вагу, яка дозволяє транспортувати модуль одній людині.

Як можливий сценарій використання компанія пропонує встановити модуль в окопі, а кабель керування провести у бліндаж. Також компанія каже про інтеграцію пристрою зі штучним інтелектом, який підвищує ефективність та швидкість стрільби.

Раніше повідомлялося, що військові ЗСУ використовують кулеметну турель "ШаБля". Кулемет калібру 7,62 мм, встановлений на колісну безпілотну платформу "Рись", може боротися з піхотою, бронетехнікою та з дрібними безпілотниками. "ШаБля" — це дистанційно керований бойовий модуль українського виробництва. Турель теж діє дистанційно за допомогою пульта управління, що дає змогу вести бій на відстані та зберігати життя захисників.