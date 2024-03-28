Дрони розміром із коробку допомагають знищувати терористів: як вони працюють

Спецназ Сінгапуру активно використовує БПЛА-розвідників для стеження за терористами під час контртерористичних операцій.

Командування спеціальних операцій (SOC) поліції Сінгапуру і тактичні підрозділи поліції (PTU) активно використовують дрони для запобігання терактам і штурмам. БПЛА виконують роль розвідників, передаючи зображення силовикам із захоплених терористами будівель, пише Straits times.

Нещодавно в тактичному центрі Home Team у Мандаї відбулися навчання, під час яких правоохоронці протестували дрони як розвідників. БПЛА передавали офіцерам чіткі зображення в режимі реального часу, завдяки чому ті могли відстежувати дії "терористів".

Безпілотні літальні апарати використовуються SOC — елітним підрозділом поліції Сінгапуру, — з 2023 року. Однак нещодавно вони випробували нову для себе технологію, переглядаючи зображення, зняті з БПЛА, за допомогою спеціальних окулярів. Гарнітура допомогла легко виявити людей або об'єкти на кадрах з роздільною здатністю майже 4K, знятих у режимі реального часу.

PTU займається охороною громадського порядку, а також операціями, пов'язаними з безпекою, включно з пошуком озброєних злочинців і реагуванням на терористичні атаки.

Нещодавні події нагадали громадськості, що терор може вразити кого завгодно і де завгодно. Так, 22 березня четверо бойовиків скоїли теракт у концертному залі в Підмосков'ї, унаслідок якого загинуло понад 140 осіб. 3 жовтня 2023 року двоє людей загинули і п'ятеро дістали поранення після того, як 14-річний хлопчик застрелив покупців у торговому центрі Siam Paragon у Бангкоку.

Заступник суперінтенданта поліції Юджин Оой, командир роти PTU, заявив, що використання технологій є відповіддю на загрози, що виникають. За його словами, використання БПЛА також знижує ризики для офіцерів.

У комплект SOC входить п'ять дронів вагою від 350 г до 7 кг. PTU може використовувати дрони у важкодоступних місцях, щоб допомогти команді краще зрозуміти ситуацію або допомогти в процесі прийняття рішень.

Раніше ми писали про те, що створено дрон, здатний збільшити термін служби батареї в 7 разів. Вбудована стереокамера і крихітний комп'ютер з керуючим ПЗ дає змогу дрону нового типу автономно переміщатися складними маршрутами.