Банкопад триває: як у США звалився один із найбільших банків країни

У США нові неприємності на фінансовому ринку — збанкрутував один із найбільших ринків країни, хоча ще два місяці тому він був поза зоною ризику. Фокус розповідає, що сталося.

У Сполучених Штатах Америки збанкрутував каліфорнійський First Republic Bank. Право викупити його на тендері отримав найбільший у США банківський холдинг JPMorgan Chase&Co, повідомляє агентство Bloomberg, 1 травня 2023 року.

Так до JPMorgan перейдуть активи збанкрутілого банку, у тому числі 173 млрд доларів кредитів, 30 млрд доларів цінних паперів і 92 млрд доларів депозитів. Банк разом із Федеральною корпорацією зі страхування депозитів розділить збитки та відшкодування за кредитними зобов'язаннями.

Що трапилося з First Republic Bank

Проблеми з First Republic Bank почалися одразу після банкрутства банків Silicon Valley Bank, Signature Bank і Silvergate Bank. Із фінустанови з 11 березня клієнти активно виводили кошти. Водночас врятувати First Republic Bank намагалися 11 банків, вони навіть виділили для цього 30 мільярдів доларів. Однак усі спроби залишити банк "на плаву" виявилися нерезультативними. Відтік капіталу з First Republic Bank тривав, а ціна акцій стрімко падала (зі 150 доларів у березні до 5 доларів наприкінці квітня).

Журналісти зазначають, що ця угода ще більше збільшить вплив JPMorgan на фінансовий ринок Сполучених Штатів Америки. Хоча за звичайних обставин регулятор не погодив би цю покупку.

За інформацією агентства, First Republic Bank входив до двадцятки найбільших банків США. Станом на 13 квітня загальні активи банку становили 229 млрд доларів, а депозити — 104 млрд доларів.

Як банкопад у США вплине на Україну

Голова НБУ Андрій Пишний у березні 2023 року розповів, що банківський сектор України не відчує вагомого впливу від банкрутств великих банків США та Європи. Причина: в умовах війни наша країна осторонь від світових фінансових ринків.

Також Андрій Пишний висловив сумніви, що глобальна банківська криза якось зможе вплинути на міжнародну підтримку України з боку США та Європейського Союзу.

