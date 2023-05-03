Євросоюз погодився продовжити важливу співпрацю з Україною: чим допоможуть нашій країні

Україна та Європейський Союз домовилися продовжити угоди у рамках "економічного безвізу" до 2024 року. Фокус розповідає, що це означає для України.

Україна та Європейський Союз домовилися продовжити "економічний безвіз" до 2024 року. Про це 3 травня 2023 року заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Продовжуємо активну співпрацю з Європейським Союзом для нашої перемоги. Україна та ЄС досягли домовленостей щодо продовження "економічного безвізу" ще на рік", — сказано в його повідомленні.

За його словами, українські підприємці зможуть і надалі продавати свої товари до Євросоюзу без будь-яких квот, мит чи тарифів, що важливо для відновлення вітчизняної економіки.

Також, як зазначив Денис Шмигаль, було знято всі інші односторонні заборони, запроваджені п'ятьма сусідніми країнами.

"На рівні Єврокомісії збудовано компромісний механізм, який передбачає обмеження щодо експорту 4-х позицій української аграрної продукції до сусідніх країн. Але це виключно тимчасове обмеження, яке діє до 5 червня", — пояснив прем'єр-міністр.

До речі, у квітні цього року Комітет з міжнародної торгівлі Європейського парламенту схвалив продовження ще на один рік скасування дій ввізного мита ЄС на український експорт.

Рішення стосується:

овочів та фруктів, на які поширена система вхідних цін;

сільськогосподарської продукції та продуктів її переробки, що підлягають тарифному квотуванню.

Зазначимо, за даними Єврокомісії, сьогодні ЄС є найбільшим торговим партнером України. На союз припадало 39,5% української торгівлі у 2021 році. Україна, зі свого боку, є 15 найбільшим торговим партнером ЄС, оскільки на неї припадає близько 1,2% загального обсягу торгівлі.

Нагадаємо, 3 лютого 2023 року у Києві відбудеться черговий саміт Україна-ЄС, під час якого відбудуться попередні переговори про членство у Євросоюзі. Як заявив 13 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, країна продовжує робити все, щоб стати членом ЄС у короткий термін. Все залежить від політичного рішення всіх країн Союзу та тих благ, які Україна може запропонувати Європі.