У ЄС продовжують забороняти імпорт українського зерна: яка ще країна запроваджує обмеження

За попередніми даними, під забороною буде тільки та продукція, постачання якої очікувалося вже після рішення Єврокомісії про обмеження експорту зернових з України.

Румунія з 3 травня 2023 року запроваджує тимчасову заборону на імпорт сільгосппродуктів з України. Обмежувальні заходи діятимуть місяць – до 5 червня. Про це заявили в Національному управлінні ветеринарної санітарії та безпеки харчових продуктів країни (ANSVSA).

Які товари під забороною

Зазначається, що заборона стосується:

пшениці;

кукурудзи;

ріпаку;

соняшнику.

Проте у повідомленні сказано: обмеження стосуються лише "договорів, укладених після набрання чинності положеннями Регламенту Комісії (ЄС) від 2 травня 2023 року".

"Національне управління ветеринарної санітарії та безпеки харчових продуктів застосовує нові положення виконавчого регламенту комісії від 2 травня 2023 року", – зазначили в організації.

Нагадаємо, Європейська комісія (ЄК) днями запровадила виняткові та тимчасові запобіжні заходи, що стосуються імпортованих сільськогосподарських товарів з України. Це сталося після тиску з боку п'яти держав-членів Євросоюзу – Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Влада цих країн вважає, що український імпорт обвалив ціни на внутрішньому ринку.

За даними НБУ від 27 квітня, попередні збитки від заборони транзиту української агропродукції через країни Східної Європи становили приблизно 200 млн доларів. За словами заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука, втрати від заборони експорту в сусідні країни будуть більшими.