Українці можуть отримати надбавки до пенсій: названо головні умови

Право на додаткові виплати від держави мають громадяни, які досягли віку 70, 75 чи 85 років. Однак для отримання надбавки до пенсій мають бути виконані певні умови.

В Україні, згідно з ухвалою Кабінету Міністрів, частина пенсіонерів може отримувати додаткові виплати від держави. Про це пише видання "Укрінфо".

Одним із нюансів ухвали є те, що таку надбавку зможуть отримати лише ті пенсіонери, які досягли 75-річчя після 1 жовтня 2021 року. У такому разі сума доплати залежатиме від віку пенсіонера та може бути збільшена до 570 гривень, якщо вік людини досяг 85 років.

Права на надбавку може не бути в тому випадку, якщо пенсіонер уже отримує більшу суму, ніж зазначені виплати за рахунок іншої допомоги або пільг.

Норми доплат для пенсіонерів різного віку:

Пенсіонерам віком від 70 до 75 років можуть надати щомісячну компенсацію в розмірі 300 грн;

Пенсіонерам у віці 75 років і вище пропонують компенсацію до 456 грн;

Пенсіонерам у віці 85 років і вище пропонують компенсацію до 570 грн.

За інформацією видання, розрахунок майбутньої пенсії в Україні залежить від низки факторів, таких як стаж, індексація, розмір заробітної плати тощо.

Куди звернутися, щоб дізнатися розмір пенсії

Для того, щоб розрахувати приблизний розмір пенсії, потрібно дізнатися про свій трудовий стаж, звернувшись до таких відомств:

Пенсійний фонд України. Українці можуть відвідати місцеве відділення Пенсійного фонду за місцем проживання або зареєструватися на офіційному сайті ПФУ для отримання доступу до інформації про страховий стаж;

Трудова книжка, в якій зазначено страховий стаж, що враховує лише ті періоди, протягом яких людина сплачувала внески до Пенсійного фонду;

Відділення соціального захисту населення, де людині можуть надати довідку про страховий стаж;

Електронні послуги. Уряд надає інформацію про страховий стаж на деяких електронних сервісах, найпростіше це зробити через портал "Дія".

Як визначити розмір середньої заробітної плати

Для визначення коефіцієнта, що відображає відношення середньої заробітної плати людини до середньої зарплати в Україні, протягом усього періоду трудової діяльності використовується спеціальна формула.

Пенсія = Страховий стаж × Індивідуальний пенсійний коефіцієнт × Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Варто звернути увагу на те, що ця формула спрощена, тому в ній не враховуються деякі особливості окремих категорій пенсіонерів.

Для отримання точніших показників розміру майбутньої пенсії українці можуть звернутися до відповідних органів, зазначених вище.

Нагадаємо, у середині квітня пенсійний фонд України опублікував інформацію про середні розміри пенсії в різних регіонах України станом на 1 квітня 2023 року. За даними держструктури, середня пенсія українців становила 5 238 гривень.

Раніше Фокус пояснював, чому українці, які продовжують працювати навіть після виходу на пенсію, можуть залишитися без перерахунку пенсійних виплат у квітні.