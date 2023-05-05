Чотири прифронтові області отримають додаткові 3 мільярди, – Шмигаль

У березні Кабмін уже затвердив перший етап розподілу додаткової дотації з держбюджету до місцевих бюджетів у розмірі понад 10,2 млрд грн.

Уряд виділяє чотирьом областям України додаткові 3,1 млрд грн на посилення можливостей. Про це 5 травня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Кабінет міністрів виділяє регіонам і громадам додаткові 3,1 млрд грн дотації місцевим бюджетам, що посилить їхні можливості.

Кошти отримають 516 територіальних громад і чотири області: Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області. Чиновник нагадав, що це вже друга додаткова дотація регіонам, які найбільше постраждали від російської агресії.

У березні Кабмін затвердив перший етап розподілу додаткової дотації з держбюджету до місцевих бюджетів у розмірі понад 10,2 млрд грн. Кошти пішли на здійснення їх повноважень, фінансування заробітних плат та оплату комунальних послуг.

Нагадаємо, 22 березня ЗМІ повідомили, що Світовий банк підрахував, скільки коштуватиме відновлення України після війни. Найсерйозніші зміни щодо фінансування відновлення інфраструктури відбулися в прифронтових регіонах.

Втім, президент України Володимир Зеленський у листопаді повідомляв, що на післявоєнне відновлення України потрібно понад трильйон доларів. Глава держави також наголошував на тому, що деякі західні країни вже виявили бажання фінансувати відбудову України.