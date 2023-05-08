Нові тарифи на світло: українцям розповіли, коли чекати на підвищення
Очікується, що вартість електроенергії зросте вже влітку 2023 року. Експерт Геннадій Рябцев не заперечує, що тарифи на світло можуть підвищити як мінімум удвічі.
Враховуючи складну ситуацію в енергетичній сфері через ракетні удари ЗС РФ по критично важливих об'єктах, тарифи на електроенергію для українців переглянуть, про що населення попереджали вже неодноразово. Імовірно, що таке підвищення відбудеться з 1 червня або з 1 липня 2023 року, розповів 7 травня в ефірі телеканалу "1+1" експерт з енергетики Геннадій Рябцев.
Він зазначив, що зараз енергокомпанії працюють зі збитками, оскільки ні в них, ні у держави немає інших джерел, які б дозволили відновити енергосистему.
"На жаль, єдиним виходом із ситуації, що склалася, є підвищення цін. Підвищувати ціни до 5-10 грн за кВт/год — це непідйомне зростання для більшості домогосподарств. Тому зараз пропонується кілька варіантів зростання вартості енергоносіїв, зокрема підвищення цін з 1,44- 1,68 грн за кВт/год до 2,4-2,8 грн за кВт/год", — каже він.
За його словами, є й інші варіанти, але Кабмін не забуде про українців, які через війну опинилися у складній фінансовій ситуації та не можуть сплачувати рахунки за комунальні послуги. Також, ймовірно, буде якесь коригування для населених пунктів поблизу лінії фронту.
"Це рішення (про підвищення цін на електроенергію, — ред.) буде достатньо зваженим. Тому я не можу дати будь-яких гарантій того, що підвищення цін буде з 1 червня. Може, воно буде відстрочено", — додав Геннадій Рябцев.
Нагадаємо, чинні тарифи на електроенергію для побутових споживачів, згідно з рішенням Кабміну України від 25 квітня 2023 року, діятимуть до 31 травня.
"Уряд продовжує пільгову ціну на електроенергію для населення ще на місяць", — заявив тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Так, до кінця весни українці оплачуватимуть електроенергію за старими цінами, а саме:
- 1,44 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год – для домогосподарств, які споживають до 250 кВт-год (включно) на місяць;
- 1,68 грн (з ПДВ) за 1 кВт-год – для домогосподарств, які споживають понад 250 кВт-год (включно) на місяць.
Тим часом голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський 5 травня заявив, що економічно обґрунтована ціна на електроенергію для населення зараз становить понад 6 грн за кВт-год. За його словами, фіксована ціна утримується на пільговому рівні за рахунок механізму покладання спеціальних обов'язків на державних виробників електричної енергії — "Енергоатом" та "Укргідроенерго"