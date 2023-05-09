Українцям дозволили продавати власну електроенергію: що це означає

У Нацкомісії вирішили, що продавати електроенергію власної генерації українці будуть за вільним договором та за договірною ціною.

Українцям дозволили продавати електроенергію, яку було вироблено під час використання ними генеруючих установок. Про це 9 травня 2023 року повідомила пресслужба Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

"НКРЕКУ ухвалила рішення про надання всім споживачам електричної енергії прав на продаж виробленою генеруючою установкою та/або установкою зберігання енергії такого споживача електричної енергії будь-якому постачальнику за вільним договором та за договірною ціною", — йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що подібне рішення сприятиме розширенню конкуренції на роздрібному ринку електроенергії, і спрямоване на розвиток розподіленої генерації та забезпечення проведення зеленої трансформації енергетики.

Що тепер зміниться для українців

Через блекаути з осені 2022 року в Україні активно з'являлися майданчики, де відвідувачі за недорогу плату могли попрацювати або зарядити смартфон та ноутбук. Але не завжди такі послуги схвалювали контролюючі органи. Так, наприклад, підприємцю з Одеси наприкінці листопада було виписано штраф у розмірі 34 тис. грн. Його звинуватили у продажу електроенергії без ліцензії.

Тоді юристи у питанні продажу електричної енергії рекомендували ознайомитись із законодавством про ліцензування видів господарської діяльності. Там зазначено, що сам собою факт генерації електроенергії через генератор без ліцензії не може свідчити про порушення законодавства.

Тепер продаж електрики українцями офіційно узаконили.

Раніше Фокус пояснював, чи доведеться підприємцям, які використовують генератор, сплачувати екологічний податок за викиди забруднюючих речовин, у тому числі СО2, в атмосферне повітря. Ще Фокус писав, чому українцям перерахують тарифи на електроенергію, і коли це станеться.