Інфляція в Україні сповільнюється: що відбувається з цінами

Інфляція в Україні з початку 2023 року продовжує сповільнюватись. У Державній службі статистики показали, що відбувається із цінами зараз.

Споживчі ціни в Україні за підсумками квітня 2023 року, порівняно з квітнем минулого року, зросли на 17,9%. Але це значно менше, ніж річна інфляція, яка минулого місяця була зафіксована на рівні 21,3%. Про це свідчать дані Держстату.

За даними статистичного відомства, місячна інфляція сповільнилася до 0,2% (у березні – 1,5%, у лютому – 0,7%, у січні – 0,8%). З початку року ціни зросли на 3,2%.

Як змінювалися споживчі ціни в Україні Фото: Держстат

Продукти харчування протягом року подорожчали на 21,7%. Найбільше подорожчали яйця – на 129,3% та овочі – 27,9%. Вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів збільшилася на 17,6%, а на одяг та взуття на 3,5%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 4,0%.

Інші товари та послуги теж додали в ціні. Наприклад:

предмети домашнього вжитку та побутова техніка – подорожчали на 20,1%;

охорона здоров'я – на 12,1%;

транспорт – на 23,6% (у тому числі паливо – на 24,2%);

зв'язок – на 11,1%;

відпочинок та культура — на 11,5%;

освіта – на 9,6%;

ресторани та готелі — на 21,9%.

З початку 2023 року ціни в Україні зросли на 3,2%. Фото: Держстат

Тим часом, в Нацбанку повідомляють, що в Україні намітився стійкий дезінфляційний тренд, в рамках якого можна прогнозувати подальше зниження цін.

При цьому регулятор прогнозує, що в 2024 році ситуація в економіці покращає ще більше — інфляція буде на рівні 9,6% (тобто повернеться до однозначної кількості), а зростання ВВП може досягти 6,4%.

Раніше Фокус пояснював, наскільки сильно в Україні змінилася вартість комунальних послуг. Як свідчать дані Держстату, комуналка за рік подорожчала загалом на 4,3% (вересень 2022 року до вересня 2021 року).

Також нещодавно стало відомо, що глобальні ціни на продовольство вперше після піку у 2022 році демонструють ознаки зростання.