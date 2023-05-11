В Україні деякі громадяни ризикують втратити пенсії: хто може залишитися без виплат

Згідно з документом, який подали на розгляд профспілок, перевірятимуть валідацію даних, персональні відомості про пенсіонерів та правомірність надання йому пенсійних виплат.

В Україні деякі категорії громадян ризикують залишитися без пенсії після перевірки отримувачів соціальних виплат фахівцями Міністерства фінансів та Пенсійного фонду України. Проєкт відповідного наказу оприлюднили на сайті Федерації профспілок (ФПУ) для обговорення.

Пенсії в Україні — кого можуть позбавити пенсійних виплат після перевірки

У проєкті наказу "Про затвердження Методики верифікації пенсійних виплат та щомісячного довічного грошового утримання" йдеться про те, що спочатку перевірятимуть валідацію даних, тобто чи дотримуються вимоги обміну інформацією щодо персональної інформації пенсіонерів. Далі перевірятимуть персональні відомості про отримувачів пенсійних виплат.

Виплати можуть скасувати у таких випадках:

якщо є помилка в прізвищі;

якщо виявлять, що виплати отримувалися за підробними документами;

якщо отримувач тривалий час жив за кордоном. У законі йдеться: "Пенсійні виплати припиняються на весь час проживання пенсіонера за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана ВР України";

якщо одержувач виплат не отримує їх протягом 6 місяців;

якщо громадянин-переселенець і змінив місце проживання.

Також Міграційна служба фіксує перетин кордону населенням і ця інформація швидко надходить до Мінфіну та ПФУ під час верифікації.

Нагадаємо, що від 1 липня 2023 року кілька категорій пенсіонерів в Україні отримуватимуть підвищені виплати, оскільки заплановано декілька етапів індексації цих виплат.

Максимальна пенсія в Україні сьогодні — 20 930 гривень, а розмір виплати залежить від вислуги років. Умови призначення та тривалість спеціального стажу, що дає право на призначення пенсії за вислугою років, залежить від професій та посад.