Пенсії за вислугу років в Україні: хто може отримати понад 20 тисяч гривень

За словами голови правління ПФУ Євгена Капінуса, максимальний розмір пенсій за вислугу років не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів. Середній розмір пенсії в Україні на сьогодні – 5200 гривень.

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Максимальна пенсія в Україні сьогодні — 20 930 гривень, а розмір виплати залежить від вислуги років. Про це розповів ТСН 10 травня голова правління Пенсійного фонду України (ПФУ) Євгеній Капінус.

Умови призначення та тривалість спеціального стажу, що дає право на призначення пенсії за вислугою років, залежить від професій та посад. Також пенсія призначається згідно із законом, наголосив Капінус.

Максимальний розмір пенсії за вислугу років незалежно від закону не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, встановлених для осіб, які втратили працездатність, пояснив він.

Перерахунки пенсій за вислугу років здійснюються за загальновизначеними правилами. Їх встановлюють окремим категоріям громадян, зайнятим на роботах, виконання яких призводить до втрати професійної працездатності чи придатності, сказав голова правління ПФУ.

Підвищення пенсій в Україні: хто отримає більше

У квітні в Україні перерахували пенсії, військовим пенсіонерам та ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС додали більше тисячі гривень.

Індексація пенсій у березні 2023 року торкнулася 10,5 мільйонів пенсіонерів, а середнє підвищення становило близько 600 гривень, говорив прем'єр Денис Шмигаль.

Середній розмір пенсії в Україні сьогодні становить 5200 грн.

Одночасно з індексацією в Україні запустили перевірку одержувачів пенсій. Перевірки триватимуть кілька років, тих, хто незаконно отримав виплати, можуть змусити їх повернути до бюджету.

Фокус також писав, що деякі громадяни України можуть втратити право на пенсію. В уряді думали визнати недійсним договір з РФ про трудову діяльність та соціальний захист.

Українці можуть отримувати пенсії у Польщі, для цього їм треба платити відрахування до відповідних держфондів.