Відмовляється від доларів. Росія платить рупіями за імпорт з Індії, — Reuters

Москва отримала рупії від Нью-Делі за пару угод, але поки що не продає нафту за індійську валюту.

Російська Федерація використовує рупію для оплати імпорту товарів з Індії, щоб зменшити залежність від американської валюти. Про це повідомляє Reuters.

Видання нагадує, що у квітні російський віцепрем'єр Денис Мантуров заявив про прагнення Москви вести більше торгових операцій у "національних валютах та валютах дружніх країн". У такий спосіб вона намагається відмовитися від використання доларів.

При цьому російський "Газпромбанк" став єдиним іноземним банком, який відкрив спеціальний рупійний рахунок в UCO Bank, розповів журналістам виконавчий директор UCO Сома Шанкара Прасад.

За його словами, з січня відбулося близько 19-20 транзакцій у рупіях, і всі вони були пов'язані з індійським експортом до Росії.

Прасад уточнив, що рупії, якими Росія платить індійським експортерам, надійшли на рупійний рахунок "Газпромбанку" внаслідок двох угод із продажу, зокрема обладнання для вимірювання рівня забруднення довкілля. Тим часом торгівля нафтою між Москвою та Нью-Делі все ще не відбувається в індійській валюті.

Нагадаємо, 4 травня Reuters з посиланням на індійських чиновників писав, що Росія відмовляється від угод з продажу в рупіях, оскільки боїться утворення великого надлишку цієї валюти. За словами джерел видання, Москва віддає перевагу оплаті в юанях.

До речі, попри жорсткі міжнародні санкції за війну в Україні у світі знову зростає попит на російську нафту. Так, за підсумками березня 2023 експорт "чорного золота" з РФ досяг довоєнного рівня. Найактивнішими покупцями є Індія та Китай.