Юані краще. Індія не вмовила Росію торгувати в рупіях

Росії незручно накопичувати рупії, що не є вільно конвертованими, і вона хоче, щоб їй платили в китайських юанях або інших валютах.

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Індія та Росія припинили спроби врегулювати двосторонню торгівлю в рупіях. Про це сьогодні, 4 травня, пише Reuters із посиланням на двох індійських чиновників.

Для індійських імпортерів, які купують дешеву нафту та вугілля з Росії, це новина не дуже хороша. Вони очікували, що схема оплати в рупіях могла б допомогти знизити витрати на конвертацію. Росії ж рупії не вигідні, оскільки утворюється значний надлишок цієї валюти.

"З огляду на великий торговий розрив на користь Росії Москва вважає, що у разі створення такого механізму вона матиме щорічний надлишок рупій у розмірі понад 40 мільярдів доларів, і вважає, що накопичення рупій "небажано", — йдеться в статті.

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Індія почала прагнути розрахунку з Росією в рупіях і вивчати механізм цього відразу після вторгнення РФ в Україну, але досі, про жодну угоду, укладену в рупіях, не йшлося.

За словами другого індійського чиновника, Росія хоче, щоб їй платили у китайських юанях чи інших валютах.

До речі, попри жорсткі міжнародні санкції за війну в Україні у світі знову росте попит на російську нафту. Так, за підсумками березня 2023 експорт "чорного золота" з РФ досяг довоєнного рівня. Найактивнішими покупцями є Індія та Китай.

У березні військово-морські сили Індії оголосили, що готові оформити контракт на замовлення надзвукових протикорабельних ракет BrahMos, які спільно виробляють з Росією. Орієнтовна їх вартість — 2,5 млрд доларів.

Тим часом, у квітні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський чекає на дзвінок від прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, щоб обговорити повномасштабну війну РФ проти України