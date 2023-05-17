Ще 72 компанії: у Новинського заарештували нові активи, заховані на Кіпрі, — ЗМІ

За даними журналістів, бізнесмен, дізнавшись про санкції, намагався обійти обмеження, створивши кіпрський міжнародний траст, довірчу власність якого передав свої активи.

Столичний суд заарештував корпоративні права 72 компаній, пов'язаних із активами проросійського бізнесмена Вадима Новинського. Вони контролювалися через ТОВ "Смарт Холдинг" чи афілійовані офшорні фірми, повідомило 16 травня видання "Інтерфакс-Україна" з посиланням на рішення Шевченківського райсуду.

У списку опинилися корпоративні права компаній:

"Укргазвидобування".

"Аркони Газ-Енергії".

"Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн)".

"Запоріжсталь".

"Каметсталь".

Центральний, Північний та Інгулецький ГЗК.

Крім того, арешт накладено на корпоративні права вугледобувних підприємств у "Покровській вугільній групі", а також частки у "Метінвест Холдинг".

Відзначається, що дізнавшись про санкції, Вадим Новинський намагався обійти обмеження, створивши кіпрський міжнародний траст, довірчу власність якого передав зазначені вище активи.

Допомагали йому в цьому як громадяни України (наприклад, нотаріуси, які узаконили ці угоди), так і громадяни Кіпру, які здійснюють свою діяльність у Росії.

Нагадаємо, на початку 2023 року президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції Ради нацбезпеки та оборони України проти 22 російських священиків, 5 кримських священиків, які перейшли на бік Росії, а також намісника Успенської Києво-Печерської лаври митрополита Павла та бізнесмена Вадима Новинського.

2 квітня екснардепа Верховної Ради IX скликання Вадима Новинського помітили у Цюріху. Він побував на службі одному з найбільших російських православних храмів міста.

Вже 13 квітня стало відомо, що Служба безпеки України (СБУ) заарештувала майно Вадима Новинського. Повідомлялося, що список заблокованих активів включає корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива.

А на початку травня було заарештовано нові активи бізнесмена. Як повідомили в СБУ, загальна вартість заарештованого майна та активів становить понад 10,5 мільярда гривень та включає 230 об'єктів нерухомості.