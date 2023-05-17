Розплата все ближче: з'явився реєстр збитків, завданих Україні під час війни з РФ

Реєстр буде доступний для фізичних та юридичних осіб, а також для українського уряду. У ньому фіксуватимуться всі факти завданих збитків та вимоги про компенсацію.

В Ісландії, де відбувається саміт Ради Європи, було оголошено про створення міжнародного реєстру збитків, які Росія завдала Україні з моменту повномасштабного вторгнення. Про це 16 травня 2023 року заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише видання AFP.

За його словами, реєстр буде доступний для фізичних та юридичних осіб, а також для українського уряду. У реєстрі фіксуватимуться всі факти завданих збитків та вимоги про компенсацію.

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що декларацію про створення реєстру підписали представники понад 40 держав.

"Тепер необхідно забезпечити безпосередньо роботу реєстру, щоб постраждалі від російської агресії могли подавати свої заяви. Наша мета – створення комплексного механізму компенсації, який забезпечить виплату Росією повного відшкодування Україні відповідно до міжнародного права. Зокрема, за рахунок російських активів у світі", – розповів глава уряду.

Нагадаємо, у липні 2022 року на інвестиційній конференції у Лугано представники десятків країн та міжнародних організацій підписали підсумкову декларацію та зафіксували, що Україна відновлюватиметься, в тому числі, за рахунок конфіскованих російських активів. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, на той момент сума завданих Україні збитків оцінювалася в $750 млрд.

Загалом Україна планувала стягнути з Росії репарації на суму щонайменше 300 млрд доларів. Ці гроші — еквівалент заморожених активів Банку РФ у країнах "Великої сімки".

Заступник голови Нацбанку Сергій Миколайчук на початку квітня 2023 року говорив, що скорочення ВВП України за 2022 рік становило 30%. Прямі втрати матеріальних активів та інфраструктури України через повномасштабне вторгнення ЗС РФ до НБУ оцінювали майже 140 мільярдів доларів.