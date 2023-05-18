Китай оголосив російський Владивосток внутрішнім портом, — ЗМІ

З 1 червня китайські вантажі проходитимуть через російський порт без митних процедур.

Китай додав російський далекосхідний порт Владивосток як транзитний вузл для внутрішніх торговельних поставок, повідомило в понеділок митне агентство країни. Про це 13 травня повідомило видання Caixin Global із посиланням на Головне митне управління КНР.

Так, з 1 червня порт Владивосток вважається Китаєм своїм транзитним портом "для товарів внутрішньої торгівлі". Починаючи з цього дня, товари, що відправляються з північно-східної китайської провінції Цзілінь у внутрішні пункти призначення, можуть прямувати через порт Владивостока, минаючи митні процедури.

Повідомляється, що такий крок має полегшити транскордонні перевезення місцевих товарів через найбільший російський порт на Тихому океані.

Новий маршрут допоможе заощадити час і витрати на доставлення товарів до південних провінцій Китаю, а також сприятиме розвитку внутрішньої торгівлі та пожвавленню постарілої промислової бази північно-східного Китаю, вважає Лян Хаймін, декан дослідницького інституту "Пояс і шлях" університету Хайнань.

"Відкриття транзитного порту також залучить більше інвестицій та бізнесу у північно-східний Китай у майбутньому, що сприятиме зльоту регіональної економіки", — сказав Лян.

Як повідомили у представництві Міністерства закордонних справ РФ у Владивостоці, провінції Цзілінь та Хейлунцзян відправляють свої товари на південь Китаю через порти провінції Ляонін, відстань до яких землею близько 1 тис. км. Нова вступна дозволяє в рамках єдиної митної процедури вивозити товари через Суйфеньхе або Хунчунь до Владивостока (до якого близько 200 км) і далі морем у південні регіони КНР.

Нагадаємо, 28 березня повідомлялося, що Китай оголосив "своєю юрисдикцією" нафтогазові родовища РФ у Тихому океані. Міноборони КНР організувало регулярне військове патрулювання частини акваторії Південнокитайського моря, що у відповідальності економічної зони В'єтнаму.

Також 28 березня ЗМІ писали, що китайські компоненти для виробництва бронежилетів імпортуються до Росії. Згодом вони виходять російськими підрозділами, які вирушають до участі у бойових діях на території України.