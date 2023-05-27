Платiжки не горять. Чи спишуть українцям борги за воду та інші комунальні послуги

Війна вдарила по рівню платежів за послуги ЖКГ. Експерти підрахували, що загальна сума заборгованості різним постачальникам у країні сягає 150 мільярдів грн. Фокус розбирався, до чого призведе масова несплата боргів за комунальні послуги.

В Україні стрімко зростають борги за житлово-комунальні послуги (ЖКГ). За даними Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, на 1 січня 2023 року сума таких боргів в Україні перевищила 40,4 млрд. гривень. А попереду – заплановане підвищення тарифів на електроенергію з 1,44-1,68 гривень до 2,4-2,8 гривень за 1 кВт/год. Нагадаємо, у Нацкомісії регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) нещодавно заявили про економічно обґрунтовану ціну електричної енергії на рівні понад 6 гривень за кВт/год.

Банки вже сьогодні можуть заблокувати кошти на рахунках українців за будь-яку суму боргу. Стягувати заборгованість за послуги ЖКГ Кабмін заборонив лише з переселенців та мешканців районів, де ведуться бойові дії. Стягнення боргів через суд за комуналку у воєнний час забороняє законопроєкт №7531. Через пів року після завершення воєнного стану норму повернуть.

Фокус дізнавався, чи готується списання боргів за комунальні послуги, та кому можуть пробачити борг.

Недоречні платіжки: українців просять сплачувати борги

У прифронтових містах отримували платіжки, у яких суми боргу за теплову енергію та гарячу воду обчислювалися кількома десятками тисяч гривень. У Харкові, де місцева влада скасовувала обов'язкову плату за комунальні послуги з 24 лютого по 1 червня 2022 року, за опалення надходили такі рахунки:

Влада Харкова списала споживачеві близько 6 тисяч гривень боргу за опалення та гарячу воду

Як видно із квитанції, комунальне підприємство міста списало споживачеві близько 6 тисяч гривень боргу. Співрозмовники Фокуса розповіли, що суми боргу у розмірі 20-30 тисяч гривень — далеко не межа. У власників великих квартир та приватних будинків заборгованість перевищує сотні тисяч гривень. Погашати їх вони не поспішають, бо виїхали за кордон, або в інші регіони.

Фіндиректор "Харківських теплових мереж" Ігор Горішній раніше повідомив, що з 1 червня харків'янам краще оплачувати гарячу воду і гасити старі борги — до 24 лютого минулого року. Фінанси критично потрібні підприємствам для підготовки до нового опалювального сезону. Якщо споживачі масово не платять за послуги, це веде до катастрофічного зростання потреб комунальних та приватних підприємств щодо отримання державної підтримки.

Директор Департаменту у справах інформації та зв'язків із громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко у спілкуванні з Фокусом підтвердив необхідність оплати комунальних послуг у прифронтовому місті, обов'язкову оплату повернули з 1 червня минулого року.

"Бажано, щоб люди платили. У нас така позиція. Оплату комунальних послуг було повернуто через три з лишком місяці після початку широкомасштабної війни з РФ. Ми просимо людей по можливості платити. Влада розуміє, наскільки у людей різне і складне економічне становище. Позиція така — бажано платити", — зазначив він.

З несплаченими сумами харківська влада обіцяє розібратися після завершення війни. Що робити з великими заборгованостями, чиновники поки не вирішили.

"Я не знаю, як вирішуватиметься питання великих сум", — зізнається Сидоренко.

Досвід Харкова: де ще скасовували платежі за комуналку в Україні

Не тільки влада Харкова тимчасово звільняла мешканців від оплати послуг ЖКГ через бойові дії чи часткову окупацію. Юрист компанії "Приходько та партнери" Ангеліна Овсянко у розмові з Фокусом згадала кілька прикладів — усі стосуються минулого року. У 2023 році пільг для споживачів з оплати комунальних платежів більше немає.

Юрист нагадала, як у Бучанській територіальній громаді людей звільнили від обов'язкової сплати комуналки з 24 лютого до 15 квітня минулого року. Нагадаємо, до 31 березня місто було в окупації.

Українські військові звільнили Бучу Київської області 31 березня 2022 року

Міськрада рекомендувала приватним підприємствам-постачальникам комунальних послуг зробити перерахунок для мешканців Бучанської об'єднаної територіальної громади.

У Чернігові не стягували частину платежів за березень-квітень 2022 року. Жителі міста могли не платити за послуги з управління багатоквартирними будинками, побутовими відходами, за централізоване водопостачання та водовідведення. Однак це було лише упродовж дозволених двох місяців минулого року.

Наростаюча проблема: українці накопичили боргів на 150 млрд грн

Офіційна статистика заборгованості не враховує довоєнний рівень відсутності оплат послуг ЖКГ. Держстат востаннє публікував дані 1 січня 2022 року, тоді обсяг боргів за комуналку становив 81,4 млрд гривень. Голова громадського об'єднання "Союз споживачів комунальних послуг" Олег Попенко вважає, що сьогодні сума неплатежів за послуги ЖКГ коливається від 140 до 150 мільярдів.

А після підвищення вартості електроенергії до 2,4-2,8 гривень за 1 кВт/год сума у платіжках одразу зросте в середньому на 200 гривень, підрахував експерт.

"Потрібно все ж таки розуміти, що люди щось погашають і платять. У перспективі ситуація з боргами буде непроста — ніхто не знає, що з ними робити. Структура їх дуже різна. Плюс незрозуміло, як бути з тимчасово окупованими територіями. Занадто складна тема для нинішнього складу управлінців", — зазначив експерт у розмові з Фокусом.

У Маріуполі люди отримували платіжки за пів року окупації — у серпні 2022 року. У Кабміні, як каже Попенко, обговорювали ідею списання боргів мешканцям Мелітополя, але про інші міста не йшлося.

У зруйнованому окупантами Маріуполі люди отримували платіжки

Експерт радить українцям платити мінімальні суми — хоч би від 100 до 200 гривень. А тим, хто накопичив великі борги, слід розібратися з їхньою історією. Якщо суми нарахували незаконно, це треба заперечувати.

"У Чернігівській області "Нафтогаз" виставив платіжку дому, в якому немає газу. Тобто навіть труби немає", — говорить Попенко.

У Київській області також часто громадяни отримують платіжки, суми в яких не відповідають споживанню. У "Нафтогазі" кажуть: вся річ у тому, що споживачі не передають свідчення своєму постачальнику — робити це потрібно робити телефоном, через сайт чи мобільний додаток. "У мене споживання на місяць — максимум на 150 гривень, бо тільки газова плита, а газовим котлом ми не користуємося, але за газ приходять щомісяця платіжки із зазначеними трьома та більше тисячами гривень. Щоб залагодити ситуацію, довелося витратити час на дзвінки в різні організації. Лише після проведеного на початку травня перерахунку ми отримали адекватну платіжку", – розповів мешканець району Вишгороду Віталій Грищук.

Чи можна не платити за комуналку в Україні: що кажуть юристи

Випадки списання боргу за комуналку через війну позначені в українському законодавстві, але така можливість надається не всім українцям, а лише постраждалим внаслідок російської агресії. А ось нараховувати штрафи через борг або відключати споживачів компанії не можуть – діє заборона.

Юрист Ангеліна Овсянко розповіла Фокусу, що Кабінет Міністрів України постановою №206 від 5 березня 2022 року встановив заборони на:

нарахування та стягнення пені та штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних;

відключення комунальних послуг у разі заборгованості з оплати.

Ці норми діятимуть до скасування воєнного стану в Україні.

"Якщо споживач реально користувався комунальними послугами, то списання навряд чи можливеу повному обсязі ", — пояснила Овсянко.

Заборгованість за послуги ЖКГ в Україні перевірятимуть Фото: УНИАН

Зареєстрований у Верховній Раді законопроєкт №8367 передбачає реструктуризацію заборгованості за комунальні послуги Але треба враховувати, що документ ще не набув чинності — він ще перебуває на розгляді у парламенті.

"Постанова уряду №206 звільняє від сплати комунальних платежів, якщо споживач не мешкав за місцем проживання. Це не стосується теплової енергії та комунальних послуг, які оплачуються за лічильниками", — доповнює юрист адвокатського об'єднання "Донець та Партнери" Василь Гаращак.

Нормативно-правових актів вищих органів влади щодо абсолютного списання заборгованості за комунальні послуги під час війни немає, каже юрист.

"Різні представники влади на місцях зазначали, що заборгованість за надані комунальні послуги, які не отримали споживачі, спишуть. Але законодавчого врегулювання цього питання не було", — зазначив Гаращак.

Захистити права споживача у зв'язку з незаконним нарахуванням боргів із комуналки, за словами експерта, цілком реально. Для цього потрібно звернутися до постачальників послуг із заявою та показати докази проживання не на адресу — довідку ВПО чи інші документи, якщо споживач виїхав за кордон.

"Перш ніж звертатися із заявою про перерахунок заборгованості, слід звернутися із запитом про нараховані платежі за надані комунальні послуги за кожен місяць окремо. Погіршення фінансового стану сім'ї не тягне за собою зменшення чи спрощення боргу і не звільняє від обов'язку його сплати ", — підкреслив Гаращак.

У мирних та неокупованих районах комунальні підприємства мають право звертатися до суду та вимагати оплати комунальних послуг. В абсолютній більшості суди стають на бік підприємств-постачальників, про що вже писали в ЗМІ.

Після суду боржнику доведеться сплатити як суму боргу, а й судові витрати. Видання "Обозреватель" у лютому цього року описувало історію клієнта "Запоріжжяобленерго", який відмовлявся платити за електроенергію 1570 гривень. Через розгляд йому нарахували 2481 гривню судового збору. Тобто замість 1,5 тис. грн клієнту компанії доведеться сплатити понад 4 тисячі.