Виплати переселенцям: українцям пояснили, чи скасують допомогу у 2023 році

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України пояснили, що відбуватиметься у 2023 році з виплатами для переселенців.

Впродовж 2023 року держава продовжить підтримувати вимушених переселенців, виплачуючи їм усю необхідну грошову допомогу. Про це 23 травня повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

За її словами, усі соціальні виплати для внутрішньо переміщених осіб будуть збережені, адже наразі не можна стверджувати, що більшість ВПО вже отримали фінансову незалежність. Тож дуже важливо продовжувати виплачувати належні їм кошти й дати можливість стати на ноги.

"Моя позиція залишається незмінною – у поточному році ми маємо зберегти всі виплати ВПО", — підкреслила Ірина Верещук.

Водночас на початку травня цього року міністерка соціальної політики Оксани Жолнович повідомила, що деяким переселенцям можуть припинити виплачувати 2 тисячі грн на дорослу людину та 3 тисячі грн на людину з інвалідністю. Виплати натомість хочуть замінити адресною допомогою.

"Напевно, логічно було б дивитися з урахуванням адресності, адже сьогодні ми платимо всім і ми не перевіряємо — а, може, людина вже працює, а може вона взагалі вже працювала. Все-таки, якщо ти рік працював, то якусь подушку відносної стабільності собі забезпечив", — розповіла вона.

Які виплати передбачені ВПО у 2023 році

Соціальна допомога надається наступним категоріям громадян:

які виїхали з населених пунктів, включених до переліку територій, де ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окуповані;

у яких залишилося непридатне для проживання або зруйноване житло і вони подали до 20 травня 2022 року заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема через портал "Дія";

які мають документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження чи знищення нерухомого майна через бойові дії, терористичні акти, диверсії, викликані російською агресією;

хто отримував щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання станом на 24 лютого 2022 року;

громадяни, які повторно перемістилися з тимчасово окупованих територій або територій, на яких ведуться бойові дії після 24 лютого 2022 року.

Тим часом у Мінреінтеграції визнали, що вимушеним переселенцям затримують виплати. Так, 22 травня віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що заборгованість перед переселенцями має бути негайно погашена.