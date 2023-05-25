Боротьба з тіньовим тютюном: чи готується введення заборони на купівлю цигарок за готівку

В Україні готують нововведення, спрямовані на усунення лазівок, які недобросовісні виробники сигарет використовували для збуту нелегальної продукції. Що саме допоможе подолати тінь?

До 20% зросла частка тіньового ринку сигарет у 2022 році на тлі повномасштабного вторгнення РФ. Причини і наслідки цього Фокус детально аналізує у своєму новому огляді "Шкідливі звички. Скільки в Україні тіньового пального, алкоголю і сигарет й що з цим робити".

На думку Олега Гетмана, координатора експертних груп Економічної експертної платформи, для підакцизної продукції — пального, алкоголю і сигарет — варто запровадити стимулювання покупця до перевірки фіскальних чеків у формі фінансової лотереї або кешбеку, що вже практикується в деяких країнах Європи. Тобто, на думку експерта, споживача треба мотивувати вимагати чек й перевіряти, чи не є він псевдофіскальним. За словами Олега Гетмана, законопроект з такими нововведеннями вже кілька місяців лежить в податковому комітеті Верховної Ради.

По-друге, Олег Гетман вважає що, на період дії воєнного стану в Україні варто заборонити продавати в дьюті фрі підакцизну продукцію, яка виробляється на українському ринку, або запровадити її продаж виключно з повною сплатою акцизу. Бо, як доводять дослідження, більшість тіньової продукції, що потрапляє на внутрішній ринок, виготовляється начебто для дьюті фрі, куди, насправді, не потрапляє.

В Україні кожна п'ята пачка сигарет реалізується без сплати податків

Відповідний законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу України та інших законів України щодо протидії незаконному обігу тютюнових виробів 22 травня вже з’явився на сайті Верховної Ради.

Народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі узагальнює, що ця ініціатива передбачає наступні кроки:

заборону на час воєнного стану продажу в магазинах безмитної торгівлі (дьюті фрі) вироблених в Україні тютюнових виробів;

заборону на час воєнного стану продажу магазинами безмитної торгівлі більше двох пачок сигарет на один чек;

інвентаризацію залишків тютюнових виробів призначених для дьюті фрі.

Ярослав Железняк також наводить декілька цікавих фактів про реалізацію сигарет через дьюті фрі, які обговорювалися на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України (ТСК):

до повномасштабної війни у 2021 році діяло 48 магазинів безмитної торгівлі, найбільші з яких, звісно, працювали в аеропортах, тоді як після початку війни їх залишилося лише 15;

після 24 лютого виїзд для великої кількості громадян закритий, як і аеропорти. Але у 2022 в дьюті фрі продали 20 млн пачок сигарет, у 2021 році — 27 млн.

Тобто, увагу ТСК привернуло не пропорційне скорочення об’єму продажу через дьюті фрі на тлі зупинки авіасполучення й закритих для військовозобов'язаних кордонів.

Тим часом критику серед опитаних експертів викликає ідея, яка, за інформацією Фокусу, має прихильників у Офісі президента — а саме пропозиція заборони продажу підакцизної продукції за готівку. За словами Олега Гетмана, такі міри ніяк не допоможуть у боротьбі з тінню, адже ті гравці, які торгували підакцизною продукцією в чорну, продовжать ігнорувати будь-які вимоги законодавства у тому числі обмеження продажу за готівку. Тобто, навряд чи таке нововведення дозволить державі отримати більше податків з продажу підакцизної продукції.

Нещодавно Фокус також з’ясовував, чи загрожує українським біженцям подвійне оподаткування в Україні і ЄС.