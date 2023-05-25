Платять Google, Netflix і навіть Apple: скільки вже заробив бюджет України з "податку на Google"
Закордонні технологічні компанії, які надають послуги на території України, продовжують сплачувати ПДВ до бюджету країни. З початку 2023 року вже сплачено понад 3 мільярди гривень.
Станом на 24 травня державний бюджет України отримав майже 3,2 млрд гривень завдяки так званому "податку на Google". Така сума надійшла з початку 2023 року, повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
За його словами, термін сплати податку за 1 квартал 2023 року — 9 червня, тому бюджет ще поповниться більш ніж на 0,7 млрд гривень.
"За результатами поданих за 1 квартал 2023 року спрощених декларацій з податку на додану вартість особами-нерезидентами задекларовано майже 23,5 млн євро та 27,1 млн доларів США або 1,9 млрд гривень", — зазначив політик.
Найбільші суми задекларовано за 1 квартал 2023 року компаніями:
- Google Play;
- Google;
- Etsy;
- SONY;
- Netflix;
- Apple;
- META;
- Valve Software;
- AMAZON.
Гетьманцев також додав, що компанія OnlyFans з початку року нарахувала 620 тис. доларів податку та сплатила 23,3 млн гривень до бюджету.
Станом на 1 квітня 2023 року на податковому обліку перебуває 87 платників, що більше на 30 осіб-нерезидентів порівняно з кількістю таких осіб, які зареєстровані станом на цей період 2022 року.
Фокус вже писав, що закон про внесення змін до Податкового кодексу, пов'язаних із постачанням електронних послуг фізичним особам, ухвалили 2 липня 2021 року. Неофіційно його назвали законом про "податок на Facebook" або "податок на Google".
У рамках закону закордонні технологічні компанії, які надають послуги на території України, зобов'язали сплачувати ПДВ (20%). Ініціатором законопроєкту став Данило Гетманцев. На його думку, податок допоможе нашій країні отримувати до 3 млрд гривень щорічно.
Електронними послугами закон називає:
- завантаження фільмів, книг, журналів;
- доступ до баз даних;
- доступ до телевізійних каналів;
- доступ до електронних ресурсів;
- послуги дистанційного навчання (їх звільнили від сплати ПДВ);
- хмарні послуги;
- надання ПЗ;
- рекламні послуги онлайн.
Зазначимо, що першим надходженням від "податку на Google" в Україні став платіж на суму $305 тис. від еротичного сайту OnlyFans.
Нагадаємо також, що нещодавно Фокус пояснював, чи потрібно українцям, які через війну виїхали за кордон, але продовжують працювати на вітчизняного роботодавця дистанційно, сплачувати податки в Україні.