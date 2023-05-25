Платять Google, Netflix і навіть Apple: скільки вже заробив бюджет України з "податку на Google"

Закордонні технологічні компанії, які надають послуги на території України, продовжують сплачувати ПДВ до бюджету країни. З початку 2023 року вже сплачено понад 3 мільярди гривень.

Станом на 24 травня державний бюджет України отримав майже 3,2 млрд гривень завдяки так званому "податку на Google". Така сума надійшла з початку 2023 року, повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За його словами, термін сплати податку за 1 квартал 2023 року — 9 червня, тому бюджет ще поповниться більш ніж на 0,7 млрд гривень.

"За результатами поданих за 1 квартал 2023 року спрощених декларацій з податку на додану вартість особами-нерезидентами задекларовано майже 23,5 млн євро та 27,1 млн доларів США або 1,9 млрд гривень", — зазначив політик.

Найбільші суми задекларовано за 1 квартал 2023 року компаніями:

Google Play;

Google;

Etsy;

SONY;

Netflix;

Apple;

META;

Valve Software;

AMAZON.

Гетьманцев також додав, що компанія OnlyFans з початку року нарахувала 620 тис. доларів податку та сплатила 23,3 млн гривень до бюджету.

Станом на 1 квітня 2023 року на податковому обліку перебуває 87 платників, що більше на 30 осіб-нерезидентів порівняно з кількістю таких осіб, які зареєстровані станом на цей період 2022 року.

Фокус вже писав, що закон про внесення змін до Податкового кодексу, пов'язаних із постачанням електронних послуг фізичним особам, ухвалили 2 липня 2021 року. Неофіційно його назвали законом про "податок на Facebook" або "податок на Google".

У рамках закону закордонні технологічні компанії, які надають послуги на території України, зобов'язали сплачувати ПДВ (20%). Ініціатором законопроєкту став Данило Гетманцев. На його думку, податок допоможе нашій країні отримувати до 3 млрд гривень щорічно.

Електронними послугами закон називає:

завантаження фільмів, книг, журналів;

доступ до баз даних;

доступ до телевізійних каналів;

доступ до електронних ресурсів;

послуги дистанційного навчання (їх звільнили від сплати ПДВ);

хмарні послуги;

надання ПЗ;

рекламні послуги онлайн.

Зазначимо, що першим надходженням від "податку на Google" в Україні став платіж на суму $305 тис. від еротичного сайту OnlyFans.

Нагадаємо також, що нещодавно Фокус пояснював, чи потрібно українцям, які через війну виїхали за кордон, але продовжують працювати на вітчизняного роботодавця дистанційно, сплачувати податки в Україні.