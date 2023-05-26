Заробляють навіть під час війни: в Україні стало на 1 300 більше мільйонерів, — нардеп

Загальна сума задекларованого доходу за підсумками року скоротилася на 25 млрд грн.

В Україні протягом 2022 року кількість мільйонерів, які подали декларації про свої доходи, збільшилась на 1 334 особи, з 8 177 до 9 511. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Це безперечно не говорить про підвищення реальних доходів українців у війну, але свідчить про те, що українці стали більш відповідально ставитися до декларування", — вважає політик.

Тим часом за інформацією Державної податкової служби, загальна кількість поданих декларацій за 2022 рік знизилася майже на 79 тисяч до близько 170 тисяч. А сума задекларованого доходу скоротилася на 25,3 млрд грн, до 114,5 млрд грн. Із них буде сплачено близько 3,2 млрд грн податків.

До речі, у 2023 році також було подано понад 7600 декларацій про отримання іноземного доходу на суму 24,4 млрд грн. З них буде сплачено 1,8 млрд грн податку на доходи фізосіб та 363 млн грн військового збору.

Раніше Фокус писав, що законопроєктом №8226 передбачає обов'язок банків надавати на запит податкову інформацію про операції за спеціальними підприємницькими рахунками ФОП з податковим агентом банком, тобто, всі відомості про операції зарахування коштів на рахунки, про призначення платежу, ідентифікаційних даних та номер рахунку контрагента.

Також Фокус розповідав, що українців, які поїхали за кордон після повномасштабного вторгнення ЗС РФ 24 лютого 2022 року, та оформили в іншій країні хоча б одну виплату від міжнародних благодійних організацій чи урядів, зобов'язали декларувати ці доходи.

До речі, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 14 березня 2023 року заявив, що всі податки, які надходять до державної скарбниці від громадян та бізнесу, "підуть на нову зброю, нову техніку та найкраще забезпечення для української армії".