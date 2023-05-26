Далі від ворога: як Україна хоче сховати резерви нафти та газу під час війни з РФ

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, одне із стратегічних завдань уряду — максимальне накопичення та ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і у довгостроковій перспективі.

Україна вирішила зберігати свої енергетичні ресурси у спеціальних підземних спорудах. Так наша країна убезпечить їх від зазіхань ворога. Відповідне рішення було ухвалено під час засідання Кабінету міністрів, яке відбулося 26 травня 2023 року.

Як пояснив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, одне із стратегічних завдань уряду — максимальне накопичення та ефективне збереження резервів як у воєнний час, так і у довгостроковій перспективі. Зокрема, енергетичні ресурси.

"Сьогодні затверджуємо перелік підземних споруд, де зберігатимуться акумульовані нафта, газ, інші речовини та матеріали. Це дозволить нам облаштувати та підтримувати у належному стані надійні сховища, недосяжні для ворога та інших загроз", — розповів він.

Як Україна готується до нового опалювального сезону

У рамках підготовки до нового опалювального сезону Україна хоче заповнити свої газові сховища 14 млрд куб. м. газу. А план відновлення об'єктів енергетики до зими складає 1710 МВт потужностей, що генерують.

Тим часом голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов розповів, що фахівці працюють над відновленням пошкодженого обладнання та готує до майбутнього осінньо-зимового періоду підприємства теплоенергетики.

"Одне з ключових завдань – створити необхідні резерви газу. Цього року насамперед розраховуємо на власний український видобуток. У посиленому режимі готуємо і нашу інфраструктуру", – сказав він.

Нагадаємо, незважаючи на бойові дії, ситуація зі видобуванням газу в Україні не стала проблемною. Так, на початку 2023 року компанія "Укргазвидобування", що входить до групи "Нафтогаз", заявила, що за підсумками 2022 року було видобуто 12,5 млрд кубометрів природного газу (товарного). У компанії також додали, що обсяги видобутку знизилися лише на 3%, якщо порівнювати з довоєнним 2021 роком.

Додамо також, що ЗС РФ у листопаді 2022 року завдали масованого ракетного удару по об'єктах видобутку газу на сході України. За словами Олексія Чернишова, росіяни зруйнували кілька об'єктів АТ "Укргазвидобування".