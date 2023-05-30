Скільки тепер доведеться платити за світло і чи субсидії залишаться: пояснення Міненерго

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, уряду вдалося знайти єдиний тариф з погляду утримання стабільності системи та генеруючих компаній.

В Україні не планується другий етап підвищення тарифів на електроенергію. Про це 30 травня заявив у ході брифінгу міністр енергетики Герман Галущенко.

Як зазначив міністр, у НКРЕКУ пропонували встановити ринковий тариф у два етапи: перший тариф мав бути на рівні 2,88 грн/кВт-год.

"Наші розрахунки дали можливість зменшити цю цифру до 2,64 грн/кВт-год з погляду утримання стабільності системи та компаній, що генерують", — розповів він.

Що буде із субсидіями

За словами міністра, субсидія на покриття тарифів не лише збережеться, а й збільшиться. Причина — побільшає людей, яким така субсидія буде потрібна після зростання тарифу.

Герман Галущенко зазначив, що перші платіжки за спожиту електрику українці отримають уже у липні. За попередніми розрахунками, середня сім'я платитиме за електрику приблизно на 250 гривень більше ніж до перегляду тарифів.

Підвищення тарифів на світ: що відомо

Як повідомляв Фокус, з 1 червня 2023 року тариф на електроенергію для побутових споживачів буде встановлено на рівні 2,64 грн/кВт-година. При цьому, як пояснював раніше, голова Національної комісії, яка займається здійсненням державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) Костянтин Ущаповський українці повинні платити за електроенергію до 2,88 грн/кВт-год.За його словами, підготовка до опалювального сезону 2023/2024 коштуватиме державі 45-46 мільярдів гривень.

Чи можна не платити за комуналку в Україні: пояснюють, що юристи

Можливість списати борги з комуналки через війну передбачена в українському законодавстві, але нею можуть скористатися не всі українці, а лише постраждалі від російської агресії. А ось нараховувати штрафи через борг або відключати споживачів компанії не можуть – діє заборона.

Юрист Ангеліна Овсянко розповіла Фокусу, що Кабінет Міністрів України ухвалою №206 від 5 березня 2022 року встановив заборони на:

нарахування та стягнення пені та штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних;

відключення комунальних послуг у разі заборгованості з оплати.

Ці норми будуть скасовані одночасно зі скасуванням військового стану в Україні.

“Якщо споживач реально користувався комунальними послугами, то списання навряд чи можливе у повному обсязі", — пояснила Овсянко.

Раніше Фокус також розповідав, що в Україні з травня 2023 року продовжуються ремонтні роботи майже на всіх енергоблоках атомних електростанцій, тому в енергосистемі вже кілька днів спостерігається дефіцит потужності.