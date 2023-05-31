Виходу не було: українцям пояснили, чому підвищення тарифів на світ було неминуче

За словами голови "Укренерго" Володимира Кудрицького, брак фінансування в енергетичній системі був уже давно, але з початком повномасштабної війни він лише посилився.

Через повномасштабне вторгнення Росії виручка "Укренерго" та обленерго знизилася на третину. Це стало основною причиною перегляду тарифів на електроенергію для населення. Про це сказав в інтерв'ю для "Радіо Свобода" голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Ми втратили частину генерації і також частину споживачів. Наприклад, мережеві компанії, такі як "Укренерго" та обленерго, у них виторг впав просто автоматично на 30% просто через те, що споживання сильно скоротилося", — зазначив він.

За його словами, компанії, що генерують, недоотримують кошти через масштабні пошкодження після обстрілів. А частину потужностей, що генерують, зараз взагалі контролюють росіяни.

"Найяскравіший приклад – це Запорізька атомна електростанція. Але не тільки вона. Ще є Каховська гідроелектростанція, є теплові електростанції в Донецькій, Запорізькій, Луганській області. Втрачено багато активів і, звичайно, набагато важче стало зводити кінці з кінцями", — розповів Володимир Кудрицький.

При цьому глава "Укренерго" запевняє, що брак фінансування в енергетичній системі був уже давно, але з початком повномасштабної війни він лише посилився.

"Впродовж досить тривалого періоду енергетика була недофінансована. Це не почалося вчора чи позавчора. Це така системна проблема, яка тривала роками. Зараз в умовах повномасштабного вторгнення, починаючи з лютого 2022 року, дефіцит фінансового ресурсу у системі посилився", — наголосив Кудрицький.

Підвищення тарифів на світ: що відомо

Як повідомляв Фокус, з 1 червня 2023 року тариф на електроенергію для побутових споживачів буде встановлено на рівні 2,64 грн/кВт-година. При цьому, як пояснював раніше голова Національної комісії, яка займається здійсненням державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), Костянтин Ущаповський, українці мають платити за електроенергію до 2,88 грн/кВт-год.За його словами, підготовка до опалювального сезону 2023/2024 коштуватиме державі 45 — 46 мільярдів гривень.

Тим часом експерт Олег Попенко вже пояснив, чому підвищення тарифів на електроенергію не допоможе виправити фінансову ситуацію енергокомпаній.